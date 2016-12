Baseball: c'est le temps de payer les taxes!

NEW YORK - Six équipes du Baseball majeur - un sommet - devront payer la taxe de luxe cette saison, dont les Dodgers de Los Angeles à 31,8 millions $ et les Yankees de New York à 27,4 millions $.

Les Red Sox de Boston (4,5 millions $), les Tigers de Detroit (4 millions $), les Giants de San Francisco (3,4 millions $) et les Cubs de Chicago (2,96 millions $) ont aussi été facturés, vendredi, par le bureau du commissaire, selon les informations obtenues par l'Associated Press.



Les Yankees paient la taxe de luxe pour la 14e saison de suite, augmentant leur total à 325 millions $. L'équipe espère freiner cette séquence en 2018.



Les Dodgers doivent payer pour la quatrième saison de suite puisqu'ils dépassent la limite de 189 millions $. Les Dodgers ont dû débourser 43 millions $ en 2015, et leur total est de 113 millions $.