Baseball: Jacques Doucet encore ignoré

(98,5 Sports) - Bill King, l'ancien descripteur des matchs des A's d'Oakland, a été élu à titre posthume au Temple de la renommée du baseball. Il a, entre autres, été préféré à Jacques Doucet.

Celui qui a été le commentateur des matchs radiodiffusés des Expos de Montréal pendant 33 saisons, de 1972 à 2004 devra donc patienter quelques années de plus avant de pouvoir être admis.

King est le 41e récipiendaire du prix Ford-C.-Frick, remis pour l'excellence dans la diffusion du baseball.

Au cours des années 1980, la voix de King était entendue pratiquement tous les jours dans la région de la baie de San Francisco, alors qu'il décrivait les matchs des A's, des Raiders d'Oakland et des Warriors de Golden State. King a toutefois toujours déclaré son amour sans bornes pour le baseball.



King, qui est décédé en 2005, a été préféré à Doucet, Gary Cohen, Ken Harrelson, Pat Hughes, Mike Krukow, Ned Martin et Dewayne Staats.



Jacques Doucet ne pourra pas être admis avant 2020, puisque les prix Ford-C.-Frick est dorénavant «divisé» en trois époques de diffusion.

L'homme de 76 ans appartient à l'ère «HighTide», caractérisée par la montée des chaînes câblées et couvrant le milieu des années 1980 jusqu'à nos jours.

L'an prochain, c'est l'ère «Living Room» qui sera à l'honneur, soit celle de la montée de la télévision, des années 1950 au début des années 1980.

En 2019, les commentateurs ayant principalement oeuvré pendant l'ère «Broadcasting Dawn», soit du début de la radiodiffusion jusqu'au début des années 1950, seront admissibles.

(Avec Associated Press et Presse canadienne)