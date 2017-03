Baseball majeur: des matchs réguliers à Montréal dès 2018?

(98,5 Sports) - Le baseball majeur adoptera un nouveau calendrier en 2018 qui fera en sorte que la saison régulière débutera le jeudi et non le dimanche, c'est-à-dire trois jours plus tôt. Il sera donc difficile d'organiser des matchs hors-concours à Montréal, à moins de les présenter le lundi et le mardi soir qui précède. Un choix moins intéressant pour les Blue Jays de Toronto.

Une des solutions envisagées par le baseball majeur serait de déplacer une série locale des Rays de Tampa Bay contre les Blue Jays, à Montréal.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, il ne manquerait que l’approbation du propriétaire des Rays Stuart Sternberg. Si les choses ne progressent pas à Tampa en 2017, c’est une option envisagée par le baseball majeur.

Selon, John McHale fils, le vice-président administratif du baseball majeur, il ne serait pas difficile de convaincre l’association des joueurs d’accepter cette idée.

D’ailleurs, au micro de Derek Le Midi, Steve Rogers, représentant de l’association des joueurs, a indiqué que les standards exigés par le baseball majeur ont presque tous été respectés par les gens de la RIO et Evenko, et ce, pour la première fois en quatre ans.

L'important fait français

Le commissaire Rob Manfred a toujours indiqué qu’il voulait internationaliser d’avantage le baseball et un des marchés que veut attaquer la MLB est celui de l’Afrique. Or, une grande portion de la population de l’Afrique parle français.

En rapatriant les Expos, le baseball se munirait d’un club que pourront suivre les africains à l’année longue. Les différentes plateformes web du baseball majeur permettraient aux futurs amateurs de baseball africains de suivre une équipe, via la radio, la webtélé et même la publication d’articles, en ce, en français.

L’expansion du baseball

Selon John McHale fils, il est vrai de dire que le commissaire devra faire un gros travail pour convaincre tous les propriétaires du baseball, que pour le bien du sport, il faudra passer à 32 équipes.

Mais selon le principal intéressé, Manfred a une vision claire pour l’avenir du baseball.

« C’est un homme extrêmement intelligent et persuasif. Chaque fois que nous avons procédé à une expansion, il y avait toujours des propriétaires qui étaient contre au début. Mais en bout de ligne, c’est pour le bien de notre sport. »

Mexico toujours dans les plans

Malgré la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche, John McHale fils ne croit pas que sa seule présence fera dérailler les plans du baseball majeur de procéder à une expansion à Mexico.

« C’est un marché dont on serait fous de se priver. La ville la plus probable d’accompagner les Expos lors d’une expansion demeure toujours Mexico. On veut internationaliser encore plus le baseball, c’est donc une destination parfaite. »

Par ailleurs, selon McHale fils, toutes les autres villes américaines se trouvent près d’autres marchés déjà occupés. Et le baseball majeur ne veut plus revivre la saga qui a frappé Baltimore quand les Nationals sont arrivés.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports