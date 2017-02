Blue Jays: Bautista de retour avec une équipe revampée

Les Blue Jays miseront sur un seul des deux frappeurs qui leur ont permis de revenir au sommet de leur art cette saison. Malheureusement pour eux, il ne s'agit pas de leur favori.

Edwin Encarnacion, qui a permis à son équipe de remporter le match de barrage de la Ligue américaine contre les Orioles de Baltimore en frappant un circuit en 11e manche, avait affirmé que Toronto se trouvait en haut de sa liste au moment de devenir joueur autonome à la fin de la saison.



Après la défaite subie face des Indians de Cleveland, il avait refusé l'offre de contrat de 80 millions $ US pour une durée de quatre ans, espérant obtenir plus sur le marché des joueurs autonomes. Il a finalement accepté l'offre de trois ans des Indians de Cleveland, qui lui rapportera 60 millions $, incluant une option pour une quatrième saison.



Son compatriote Jose Bautista a langui sur le parvis du marché durant des mois avant de parapher un contrat d'un an et 18,5 millions $, afin de rester dans le nid. L'entente inclut des options mutuelles pour 2018 et une option de performances pour la saison 2019.



Peu s'attendaient au retour de Bautista dans la Ville-Reine. La saison 2016 n'aura pas été de tout repos pour le voltigeur qui a vu sa production offensive minée par les blessures. Une entente à court terme qui pourrait être cependant bénéfique pour les deux parties s'il réussit à retrouver son flair offensif d'antan.



Une équipe revampée



Les Blue Jays ont agi rapidement après qu'Edwin Encarnacion leur ait tourné les talons et ils ont choisi de signer de grosses têtes d'affiche comme Kendrys Morales et Steve Pearce. Ils se sont respectivement entendus sur les termes d'un contrat de 33 millions pour trois ans et de 12,5 millions $ pour deux ans.



Ils pourront ainsi équilibrer leur formation de frappeurs composée majoritairement droitiers lors de la précédente saison.



Recrues à surveiller



La signature la plus surprenante durant la saison morte aura certainement été celle de l'espoir cubain Lourdes Gurriel fils, s'élevant à 22 millions $ pour sept ans.

À 23 ans, le jeune frère du joueur d'avant-champ des Astros de Houston, Yulieski Gurriel, débutera la saison dans les ligues mineures. Même s'il est un joueur polyvalent, on prévoit qu'il obtienne un poste à l'arrêt-court en développant davantage son lancer.



Formation de fer



Le personnel de partants sera sans doute l'un des atouts de la formation torontoise encore cette année. Même si l'addition de l'as gaucher Chris Sale à la formation des Red Sox promet de les placer encore une fois au sommet de la Ligue américaine, les Jays peuvent se vanter de posséder la meilleure rotation.

Elle est composée notamment d'Aaron Sanchez, J.A. Happ, Marcus Stoman, Marco Estrada et Francisco Liriano.



Les lacunes



Les spécialistes de la longue relève et les options chez les gauchers pourraient donner des maux de tête au gérant John Gibbons. Dans l'entre-saison, les Jays ont perdu les services des vétérans releveurs Brett Cecil, qui a préféré signer un nouveau contrat à Saint-Louis et Joaquin Benoit qui a pris le chemin de Philadelphie.



Peu de temps avant le camp d'entraînement, Toronto a consolidé son enclos en offrant des contrats au gaucher J.P. Howell et au droitier Joe Smith qui pourront assurer la relève devant Jason Grili et Roberto Osuna.



Derniers milles



Avec quelques casse-têtes à résoudre afin de combler certains postes, les Blue Jays profiteront du camp printannier pour trier les rôles de chacun dans l'enclos et tenteront de trouver un substitut au receveur Russell Martin. Le joueur des ligues mineures, Jarrod Saltalamacchia serait l'aspirant le plus probable.



Gibbons et son personnel d'entraîneurs devront également déterminer qui mérite une place en tête du rôle des frappeurs. Après avoir obtenu 87 buts sur balles en 517 présences au bâton, Jose Bautista pourrait bien reprendre son poste durement gagné lors des trois dernières rencontres de la série contre les Indians. Et si Bautista ne réussit pas à se tailler une place, le joueur de deuxième but, Devon Travis, pourrait être un candidat intéressant.