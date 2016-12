Bud Selig élu au Temple de la renommée

OXON HILL, Md. - L'ancien commissaire Bud Selig et l'ancien directeur général John Schuerholz ont été élus au Temple de la renommée du baseball.

Schuerholz a été choisi par les 16 électeurs au sein du comité du jeu de l'ère moderne, dimanche, lors des assises du Baseball majeur. Selig a quant à lui été sélectionné 15 fois.



Selig est devenu le cinquième commissaire à voir les portes du temple s'ouvrir à lui. Il a dirigé le sport pendant plus de 22 ans, au cours d'une époque qui a vu le baseball gagner en popularité. Sous son règne, il y a toutefois eu l'annulation de la Série mondiale en 1994 et une augmentation de l'utilisation des stéroïdes.



Schuerholz a pour sa part été directeur général des Braves d'Atlanta lorsque l'équipe a gagné 14 titres de section consécutifs. Il a d'ailleurs été le premier directeur général de l'histoire des Majeures à diriger deux équipes championnes de la Série mondiale: les Royals de Kansas City, en 1985, et les Braves, en 1995.



Harold Baines, Albert Belle, Will Clark, Orel Hershiser, Davey Johnson, Mark McGwire, Lou Piniella et George Steinbrenner ont également été considérés par les membres du comité.



Selig et Schuerholz seront officiellement intronisés à Cooperstown, dans l'État de New York, le 30 juillet. Selig fêtera son 83e anniversaire de naissance lors de cette journée.



L'empreinte de Selig sur le baseball a été soulignée par les électeurs du comité.



«Nous étions un sport qui était réticent au changement, a souligné Selig. Je pense que le baseball n'a jamais autant changé pendant son histoire que pendant mes années comme commissaire.»



Selig a orchestré la création des matchs interligues, l'augmentation du nombre d'équipes participant aux séries, l'utilisation des reprises vidéos, l'ajout d'un système de partage des revenus pour aider les équipes évoluant dans des petits marchés et il était à la tête du sport quand 20 nouveaux stades ont été construits.



«Je suis content pour lui. Il le mérite, a déclaré Fay Vincent, le commissaire que Selig a remplacé. Je pense qu'après 1994, Bud a vraiment compris les choses. Je pense que Bud a compris en 1994 que ça ne valait pas la peine de défier l'association des joueurs.»



Selig a dirigé un groupe qui a acheté les Pilots de Seattle dans un tribunal de la faillite en 1970 et il a déménagé l'équipe à Milwaukee. Il est devenu le président du comité des propriétaires en matière de relations avec les joueurs au début des années 1980 et a dirigé une stratégie à une époque où les propriétaires ont été reconnus coupables de collusion contre les joueurs autonomes pendant trois saisons mortes, ce qui a mené au paiement de 280 millions $ en compensation.



Appuyé par le propriétaire des White Sox de Chicago, Jerry Reinsdorf, Selig a été nommé président du conseil d'administration du Baseball majeur deux jours après la démission de Vincent comme commissaire.



«Même moi, je ne comprenais pas l'ampleur des problèmes auxquels nous faisions face à l'époque», a noté Selig.



Il a souvent dit qu'il ne deviendrait jamais commissaire. Mais après avoir présidé les négociations lors de la grève de 1994 et lors du renouvellement de la convention collective en 1997, Selig a finalement été élu commissaire en juillet 1998. Son contrat a été renouvelé en 2001, 2004, 2008 et 2012. Il a annoncé en 2013 qu'il prendrait sa retraite en janvier 2015.



Les revenus du Baseball majeur sont passés de 1,7 milliard en 1992 à tout juste moins de neuf milliards à sa dernière saison.



«On se souviendra de Bud comme le meilleur commissaire de l'histoire au service du baseball, sans aucun doute», avait déclaré Peter Ueberroth, commissaire du Baseball majeur à la fin des années 1980, à l'approche du départ à la retraite de Selig.