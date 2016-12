HOUSTON - Carlos Beltran aurait accepté une offre de contrat d'un an des Astros de Houston, ont révélé diverses sources au site internet des Ligues majeures de baseball samedi.

Selon ces sources, l'entente serait d'une valeur de 16 millions $US, et serait assortie d'une clause de non-échange. L'équipe texane n'a toujours pas confirmé ces informations.

Le vétéran de 39 ans a frappé pour une moyenne de ,295 avec 29 longues balles et 93 points produits en 151 matchs la saison dernière avec les Yankees de New York et les Rangers du Texas.

Beltran a déjà joué pour les Astros en 2004, après avoir été acquis des Royals de Kansas City le 24 juin. Il avait permis à la formation de Houston d'atteindre la série de championnat de la Ligue nationale. Au cours de ce parcours éliminatoire, il avait notamment claqué huit circuits, égalant ainsi le record pour un même parcours éliminatoire établi par Barry Bonds en 2002.

Les Astros tenteront de retourner en séries éliminatoires la saison prochaine, après avoir terminé troisièmes dans la section Ouest de la Ligue américaine en 2016.