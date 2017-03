David Price ne subira pas d'intervention chirurgicale

(AP) - Après que David Price eut consulté deux médecins orthopédistes de renom, les Red Sox de Boston ont mentionné que le lanceur n'aurait pas besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une injection dans son bras gauche endolori.

Price s'est rendu à Indianapolis, jeudi, pour consulter les docteurs James Andrews et Neal ElAttrache. Le lanceur gaucher devrait retourner au complexe d'entraînement printanier des Red Sox à Fort Myers, en Floride, samedi.



Le gérant de l'équipe, John Farrell, a indiqué qu'il s'agissait du meilleur scénario possible pour Price, qui se reposera et recevra quelques traitements au cours des dix prochains jours. On ne sait toujours pas quand il pourra lancer à nouveau.



?Ce fut un examen très positif, compte tenu des inquiétudes des derniers jours, a exprimé Farrell, à la suite d'un gain de 9-1 des Red Sox contre les Braves d'Atlanta. Il recevra des médicaments et des traitements pour encore sept à 10 jours. Nous réévaluerons son cas par la suite.?



Price a ressenti un inconfort à son coude et son avant-bras gauche, mercredi, après avoir effectué 38 lancers lors d'un match simulé. Son nom a ensuite été rayé de la formation en vue de la rencontre de dimanche, au cours de laquelle il devait effectuer un premier départ au camp d'entraînement.



Price a subi un test d'imagerie par résonance magnétique, mercredi, qui a montré une enflure et un fluide près du ligament collatéral ulnaire. Farrell a déclaré que l'examen initial n'avait pas été concluant, nécessitant donc une deuxième opinion.



Price a maintenu une fiche de 17-9 avec une moyenne de points mérités de 3,99 en 35 départs, un sommet dans les majeures, la saison dernière. Il s'agissait de sa première campagne dans l'uniforme des Red Sox après avoir signé un contrat de sept ans d'une valeur de 210 millions $US avec l'équipe.



Les Red Sox ont amorcé le camp d'entraînement avec une rotation de partants composée de Price, Rick Porcello, le récipiendaire du trophée Cy Young de la Ligue américaine en 2016, et Chris Sale, qui a été acquis des White Sox de Chicago en décembre.

Le spécialiste de la balle papillon Steven Wright et les gauchers Drew Pomeranz et Eduardo Rodriguez sont quant à eux en compétition pour les deux dernières places.