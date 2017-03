David Price raterait le début de la saison

FORT MYERS, Fla. - L'as David Price, des Red Sox de Boston, va probablement amorcer la saison sur la liste des blessés à cause de raideurs au coude gauche.

Le gaucher n'a pas encore lancé en Ligue des pamplemousses cette année.



«Je pense qu'à ce stade-ci, oui, c'est dur de l'imaginer être prêt (pour le 3 avril contre Pittsburgh), a dit le gérant John Farrell mardi, avant un match contre les Blue Jays de Toronto. Il doit recommencer à lancer du monticule et à partir de là, peut-être que nous aurons une date approximative (pour un retour au jeu).»



À l'aube de la deuxième année de son contrat de 217 M$ pour sept ans, Price s'est plaint de raideurs le 1er mars, au lendemain d'un match simulé où il a fait 38 tirs en deux manches. Le 3 mars, il a consulté le Dr James Andrews et le Dr Neal ElAttrache.



Ils n'entrevoient pas d'opération ou d'injection, mais ils ont recommandé des anti-inflammatoires et du repos pour son bras gauche.



Price fait depuis quelques jours des exercices de mobilité; samedi, il a aussi effectué 25 lancers dans un filet. Depuis, il lance de façon informelle chaque jour.



Récipiendaire du Cy Young de l'Américaine en 2012, avec Tampa Bay, Price a montré un dossier de 17-9 la saison dernière, affichant une moyenne de 3,99.