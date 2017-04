Derek Jeter, prochain propriétaire des Marlins?

WASHINGTON - Le gérant des Marlins de Miami, Don Mattingly, a indiqué que Derek Jeter, son successeur à titre de capitaine des Yankees de New York, a «toujours parlé» de devenir propriétaire d'équipe un jour.

Mattingly a été questionné avant la rencontre des siens face aux Nationals de Washington, mercredi, au sujet d'un article de FoxBusiness.com, qui a fait état de la possible association de Jeter et de l'ex-gouverneur de la Floride Jeb Bush afin de se porter acquéreurs des Marlins de Jeffrey Loria.



Le président des Marlins, David Samson, a déclaré en février que plusieurs groupes étaient intéressés à acheter l'équipe.



Un groupe mené par la famille Kushner, qui compte en ses rangs Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump, aurait été intéressé à se porter acquéreur de la concession pour 1,6 milliard $ US en février. Les négociations ont été interrompues puisque Loria serait pressenti par le président Trump pour devenir le prochain ambassadeur des États-Unis en France. Jared Kushner ne faisait pas partie de ce groupe d'investisseurs, menés par son frère cadet Joshua.



Mattingly a dit qu'il est certain que Jeter ferait un bon propriétaire, puisqu'il «semble être bon dans tout ce qu'il entreprend».



«Il a toujours dit qu'il souhaitait le faire, a ajouté Mattingly. Je lui ai demandé s'il voulait être gérant. Sa réponse à été: 'Jamais'.»



Les deux baseballeurs ont brièvement été coéquipiers chez les Yankees en 1995, la dernière saison de Mattingly dans les Majeures, mais la première de Jeter. Mattingly est par la suite devenu instructeur avec les Yankees.



Mattingly a dit que Jeter et lui discutaient environ une fois par an.