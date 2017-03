Donaldson dispute un premier match au camp d'entraînement

Chris O'Meara / The Associated Press

DUNEDIN, Floride - Le troisième but Josh Donaldson, des Blue Jays de Toronto, a disputé lundi un premier match dans la Ligue des pamplemousses cette année, lui qui s'est blessé au mollet droit il y a plus d'un mois.

Frappeur de choix contre les Twins, Donaldson a connu un match de 0 en 2 avec un but sur balles. Les Twins ont gagné 8-2.



À partir de mercredi, il devrait retrouver sa place habituelle au troisième coussin.



Joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015, Donaldson s'est blessé le 17 février, en faisant des sprints.



«Ç'a m'a fait du bien d'aller sur le terrain et de courir un peu, a confié Donaldson. Mes sensations au mollet sont normales. C'est l'objectif.»



Donaldson a affronté Tyler Duffey deux fois. Il a été retiré au bâton en première, puis il a soutiré un but sur balles en troisième.

Contre Adalberto Mejia en sixième, il a atteint les sentiers quand son ballon au champ centre a mené à une erreur du deuxième but Benji Gonzalez.



«C'est très important pour nous que Josh soit de retour, a mentionné le gérant des Torontois, John Gibbons. Nous avions hâte à ce jour-là. C'est un grand pas en avant.»



Donaldson a frappé pour ,284 la saison dernière, claquant 37 circuits et produisant 99 points. Il a fait partie des étoiles de la Ligue américaine chaque année depuis 2014.



Une collision impliquant Carrera



Le voltigeur de droite Ezequiel Carrera a été blessé en septième quand il est entré en collision avec le deuxième but Darwin Barney, sur un double de Quintin Berry.



«Le genou de Barney a donné contre sa cuisse, a dit Gibbons. Je ne pense pas que ce soit sérieux.»



Carrera a peiné à quitter le terrain après avoir été examiné par les thérapeutes. Roemon Fields l'a alors remplacé au champ droit.



Les Blue Jays vont amorcer la saison régulière le 3 avril, à Baltimore.