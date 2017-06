Elias Diaz et les Pirates battent les Marlins par la marque de 3-1

PITTSBURGH - Elias Diaz a réussi un double de deux points en première manche et les Pirates de Pittsburgh ont prévalu 3-1 face aux Marlins de Miami, dimanche.

Sa frappe au champ centre gauche a été précédée par des simples de Jose Osuna et David Freese.



Ivan Nova (6-4) a donné un seul coup sûr en six manches, un simple de JT Riddle, en quatrième. Il a retiré quatre frappeurs au bâton et n'a pas alloué de but sur balles.



Deux releveurs ont fait le lien vers Felipe Rivero, qui a obtenu un deuxième sauvetage.



Ichiro Suzuki a cogné son deuxième circuit de la saison pour les Marlins. Jeff Locke (0-2) a permis trois points et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers.



Mets 2 Braves 1



Juan Lagares a brisé l'impasse avec un simple à l'avant-champ en troisième et les Mets de New York ont eu raison des Braves d'Atlanta, 2-1.



Wilmer Flores des Mets a frappé un ballon sacrifice en première manche mais en deuxième, Dansby Swanson a utilisé la même tactique pour niveler le score.



Seth Lugo (1-0) n'a donné qu'un point et six coups sûrs en sept manches. Il a disposé de six frappeurs sur des prises.



Jerry Blevins a lancé en huitième, puis Addison Reed a signé un 11e sauvetage. Les Mets affichent maintenant un dossier de ,500 à l'étranger.



Jaime Garcia (2-5) a concédé deux points et sept coups sûrs en sept manches, retirant neuf frappeurs au bâton.



Phillies 5 Cardinals 6



Dexter Fowler a frappé un circuit de trois points et Adam Wainwright a fait du bon travail pendant cinq manches, menant les Cardinals de St. Louis vers un gain de 6-5 aux dépens des Phillies de Philadelphie.



Les Cardinals ont remporté trois matchs de suite après avoir subi sept revers consécutifs, leur plus longue disette de la saison.



Daniel Nava a étiré les bras pour les Phillies, qui ont perdu cinq parties de suite.



Les Phillies menaient 2-0 quand Fowler a claqué une longue balle contre Aaron Nola (3-4), en cinquième manche. Il s'agissait de son neuvième circuit cette saison, sa première dans l'uniforme des Cardinals.



Rockies 5 Cubs 7



Addison Russell a placé son équipe en avant grâce à un circuit et les Cubs de Chicago ont stoppé la série de sept victoires des Rockies du Colorado en l'emportant 7-5.



Russell et Kyle Schwarber ont frappé des circuits consécutifs en sixième manche. Miguel Montero et Ben Zobrist ont également étiré les bras pour aider les champions en titre de la Série mondiale à revenir à égalité avec la barre de ,500 (31-31).



Le releveur Jordan Lyles (0-2) a accordé les deux longues balles en sixième manche. Les Rockies, qui mènent la section Ouest de la Nationale, ont mis fin à leur plus longue séquence de victoires depuis 2013.



Carl Edwards fils (2-0) a signé la victoire en relève à Jake Arrieta. Wade Davis a alloué un point en neuvième manche avant d'enregistrer un 13e sauvetage en autant d'occasions.