Le joueur autonome Edwin Encarnacion aurait signé un contrat avec les Indians de Cleveland, jeudi soir.

Plusieurs sources affirment que le pacte garantirait au frappeur de puissance une somme de 65 millions $ US sur trois ans.



Encarnacion a maintenu une moyenne de ,263 la saison dernière, avec les Blue Jays de Toronto. Il a frappé 42 circuits il a a produit 127 points. Il a atteint le plateau des 30 longues balles pour une cinquième année consécutive.



Encarnacion avait rejeté l'offre qualificative de 17,2 millions $ des Blue Jays, au terme de la saison. Cette offre assurait l'équipe torontoise d'une compensation si le joueur de premier coussin décidait de s'entendre avec une autre formation en tant que joueur autonome.



Encarnacion avait été acquis par les Blue Jays, en 2009, lors d'une transaction avec les Reds de Cincinnati. Il a fait écarquiller les yeux en 2012, quand il a claqué 42 circuits et il a produit 110 points. Depuis, il est considéré comme un des meilleurs frappeurs de puissance des Majeures. Encarnacion a empoché 10 millions $ cette année.



L'athlète de 33 ans natif de La Romana, en République dominicaine, a aidé les Blue Jays à mettre fin à une disette de 22 ans sans participer aux séries éliminatoires, en 2015, alors que l'équipe a accédé à la Série de championnat de l'Américaine avant de s'incliner contre les Royals de Kansas City.



En 2016, Encarnacion a frappé le coup de circuit victorieux du match éliminatoire de l'Américaine, contre les Orioles de Baltimore. Les Blue Jays ont ensuite battu les Rangers du Texas en Série de sections pour une deuxième année consécutive, mais ils ont ensuite baissé pavillon contre les Indians de Cleveland.



En 1513 matchs de saison en carrière, Encarnacion revendique une moyenne de ,266 avec 310 circuits et 942 points produits. Il a été repêché par les Rangers, en 2000, et il a fait ses débuts dans les Majeures avec les Reds, en 2005.