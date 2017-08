Giancarlo Stanton frappe son 42e circuit et les Marlins battent les Rockies 5-3

MIAMI — Giancarlo Stanton a frappé un circuit dans un quatrième match de suite et les Marlins de Miami ont complété un balayage contre les Rockies du Colorado pour une première fois depuis 2006, l'emportant 5-3, dimanche. Stanton a amorcé la troisième manche en cognant une longue balle, sa 42e de la campagne, et il a égalé le record d'équipe de Gary Sheffield, établi en 1996. Stanton a frappé 21 circuits à ses 33 derniers matchs.



Il s'agissait d'une 250e longue balle en carrière pour Stanton et elle est survenue à son 941e match. Seulement cinq joueurs depuis 1913 ont réussi à atteindre ce plateau plus rapidement.



German Marquez (9-5) a perdu pour une première fois au cours de ses sept derniers départs, accordant cinq points en quatre manches et un tiers.



Le partant des Marlins, Vance Worley, a donné trois points en plus de quatre manches au monticule et il a produit deux points sur un simple.



Javy Guerra (1-0) a signé une première victoire depuis 2014, n'accordant aucun point en deux manches. Il a protégé une avance de deux points en cinquième alors qu'il s'est amené en relève avec des coureurs aux deuxième et troisième coussins.



Giants 4 Nationals 2 (1er match)



Chris Stratton a retiré 10 frappeurs au bâton, un sommet en carrière, et les Giants de San Francisco ont doublé les Nationals de Washington 4-2, dans le premier duel d'un programme double.



Bryce Harper manquait à l'appel, lui qui s'est blessé au genou gauche, samedi. Le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, a indiqué que les ligaments n'avaient pas été touchés et qu'il espérait revoir son joueur vedette cette saison.



Joe Panik a placé trois balles en lieu sûr, dont un simple de deux points lors d'une deuxième manche de trois points. Gorkys Hernandez a produit un point sur un simple et Kelby Tomlinson en a ajouté un autre à la suite d'un sacrifice.



Stratton (1-2) a alloué cinq coups sûrs et un but sur balles à son quatrième départ dans les Majeures. Sam Dyson a obtenu les trois derniers retraits de la rencontre pour enregistrer un neuvième sauvetage en 14 tentatives.



Mets 6 Phillies 2



Michael Conforto et Curtis Granderson ont frappé des circuits de deux points pour permettre aux Mets de New York de battre les Phillies de Philadelphie, 6-2.



Les Mets continuent de dominer leurs rivaux de section, affichant un dossier de 35-16 depuis le début de la saison 2015. Conforto et Granderson ont porté le total de circuits des Mets à 96 durant cette séquence, contre 38 pour les Phillies.



Une bévue a toutefois permis aux Mets de faire la différence dans ce match.



Le partant des Mets Chris Flexen (2-1) a rempli les buts en cinquième manche, alors qu'il n'y avait aucun retrait. Nick Williams s'est fait retirer sur un ballon frappé au champ centre et le lancer au marbre de Conforto fut hors de portée pour Travis d'Arnaud. Odubel Herrera a foncé vers le troisième but, mais son coéquipier Freddy Galvis, pas très alerte, est resté bien ancré sur ce même coussin. D'Arnaud s'est dépêché de lancer vers le troisième but, complétant un double jeu ≪8-2-5≫.



Braves 6 Cardinals 3



R.A. Dickey n'a accordé qu'un seul point en sept manches de travail, Brandon Phillips a cogné un circuit de deux points et les Braves d'Atlanta ont mis un terme à la séquence de huit victoires des Cardinals de St. Louis en l'emportant 6-3.



Dickey (8-7) a alloué sept coups sûrs et aucun point jusqu'en septième manche. L'expert de la balle papillon a concédé un point mérité ou moins lors de huit de ses 23 départs.



Les Braves ont mis fin à une séquence de cinq défaites, battant les Cardinals pour une première fois en six duels cette saison. Ils ont évité d'être balayés par les Cardinals pendant la saison pour une première fois.



Arodys Vizcaino a été parfait en neuvième et il a obtenu son premier sauvetage depuis le 5 août et son sixième en huit tentatives.



Reds 4 Brewers 7



Neil Walker a frappé deux coups sûrs lors de ses débuts dans l'uniforme des Brewers de Milwaukee, qui ont eu le dessus 7-4 sur les Reds de Cincinnati.



Domingo Santana a cogné un circuit de trois points pour les Brewers, et Ryan Braun a claqué deux coups sûrs et a récolté un point produit. Les Brewers ont remporté les deux derniers matchs de la série après avoir connu une séquence de six défaites.



Walker a été échangé aux Brewers par les Mets de New York, samedi. Il a intégré la formation au troisième but en remplacement de Travis Shaw et a frappé deux coups sûrs en quatre présences au bâton, obtenant un point produit.



Le partant des Brewers Matt Garza (6-6) a concédé quatre points, dont trois mérités, et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a accordé cinq buts sur balles et il a retiré deux frappeurs sur des prises.