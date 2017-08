Goins donne la victoire avant de se blesser

TORONTO - Ryan Goins a donné la victoire aux siens en frappant un simple d'un point en sixième, avant de quitter la rencontre en raison d'une blessure et les Blue Jays de Toronto ont tenu le fort afin de vaincre les Rays de Tampa Bay 3-2, mercredi soir.

Goins a frappé un roulant au centre pour permettre à Steve Pearce de rentrer au bercail, son 45e point produit de la saison. Il a toutefois dû quitter le terrain lorsque Daniel Robertson lui a accidentellement marché sur l'avant-bras, alors qu'il tentait de voler le deuxième but.



Des radiographies n'ont révélé aucun os de brisé.



«C'est correct, j'aurai une ecchymose. Mon état sera réévalué quotidiennement», a révélé Goins, qui ne portait aucun bandage du côté du bras meurtri.



Donaldson en feu

Pearce a claqué un circuit en solo, l'un de ses deux coups sûrs de la soirée, et Jose Bautista a cogné un double d'un point en troisième manche pour les Blue Jays (58-62). Josh Donaldson a également frappé deux coups sûrs.



Marcus Stroman (11-6) a concédé deux points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers de travail. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises. Roberto Osuna a récolté son 31e sauvetage en s'amenant au monticule en neuvième manche.



Brad Miller a permis aux Rays (60-62) d'inscrire un point en se faisant retirer sur un roulant et le frappeur substitut Steven Souza Jr. a récolté un point produit lors d'un but sur balles. En cinq manches et un tiers, la recrue Jacob Faria (5-4) a accordé trois points en six coups sûrs et deux coups sûrs, en plus de retirer deux adversaires grâce à des prises.



Au plus fort de la lutte

Les Blue Jays ont amorcé mercredi une série de quatre matchs qui comptera pour beaucoup dans la lutte afin d'être l'une des deux équipes repêchées en vue des éliminatoires. Les Rays accusaient deux matchs de retard.



Le receveur Raffy Lopez a inscrit le premier point du match, partant du premier but lorsque Bautista a frappé son double, en troisième manche.



Pearce a ensuite doublé l'avance des siens une manche plus tard, frappant le premier lancer offert par Faria par-dessus le mur du champ droit, son 12e circuit de la saison.



Les Rays ont répliqué en début de quatrième manche. Mallex Smith a amorcé la manche avec un double, a par la suite avancé au troisième but sur un roulant et a croisé le marbre sur le roulant de Miller.



Goins a creusé l'écart à nouveau pour redonner deux points d'avance aux Jays en sixième.



La relève fait le travail

Stroman s'est mis dans le pétrin en septième, concédant deux buts sur balles pour remplir les sentiers, alors qu'il n'y avait qu'un retrait. Le gaucher Aaron Loup a accordé un but sur balles d'un point avant d'être remplacé par Dominic Leone.