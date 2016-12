Gomez accepte 11,5 millions $ pour demeurer un an de plus avec les Rangers

Tony Gutierrez / The Associated Press

OXON HILL, Md. - Le voltigeur Carlos Gomez a accepté de demeurer un an de plus avec les Rangers du Texas en retour de 11,5 millions $ US, selon deux sources proches des négociations.

Ces personnes ont requis l'anonymat puisque l'entente, asujettie à un examen médical complet, n'a pas encore été annoncée.



Gomez, qui a eu 31 ans le week-end dernier, devrait jouer au champ centre, entouré de Shin-Soo Choo à droite et Nomar Mazara à gauche.



Libéré par les Astros de Houston en août dernier, Gomez a été embauché par les Rangers et a maintenu une moyenne de ,284/,362/,543 avec huit circuits et 24 points produits en 33 rencontres.



En 10 saisons, celui qui a pris part aux matchs des étoiles de 2013 et 2014 alors qu'il s'alignait avec les Brewers de Milwaukee frappe pour ,257/,312/,415 avec 116 circuits et 453 points produits.