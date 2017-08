Harper: une sévère contusion à l'os, mais pas de dommage aux ligaments du genou

WASHINGTON — Bryce Harper a subi une sévère contusion à l'os mais il n'y a pas de dommage aux ligaments du genou, ont fait savoir les Nationals de Washington, dimanche. Le directeur général Mike Rizzo s'est dit optimiste à l'idée que Harper puisse revenir au jeu cette saison.



Harper a subi un test d'imagerie par résonance magnétique en lien à sa blessure subie samedi, dans un gain de 3-1 des siens face aux Giants de San Francisco.



Le voltigeur de centre a quitté en première manche, blessé au genou gauche.



Voulant devancer un relais au premier coussin, il a glissé du pied gauche sur le coussin. La cheville a versé et Harper a fait une dure chute.



Ne pouvant mettre de poids sur sa jambe gauche, Harper a quitté avec l'aide de Rick Schu, l'instructeur des frappeurs, et de Paul Lessard, le thérapeute en chef des Nationals. Andrew Stevenson l'a remplacé au champ centre.



Le match a commencé peu après 22h00, résultat d'un délai de trois heures à cause de la pluie. Il pleuvait encore en première manche.



Joueur par excellence de la Nationale en 2015, Harper frappe pour ,326 cette saison. Il a cogné 29 longues balles et a produit 87 points.



Forts d'un dossier de 69-45, les Nationals dominent très largement dans la section Est de la Nationale. Ils ont remporté leurs trois derniers matches.