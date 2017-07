Il poursuit MLB... et reçoit une invitation au match des étoiles

NEW YORK - Angel Hernandez, qui a intenté une poursuite contre le Baseball majeur cette semaine dans laquelle il invoquait de la discrimination raciale, fait partie du groupe d'arbitres qui seront à l'oeuvre au match des étoiles mardi à Miami.

Hernandez travaillera au premier coussin au sein d'un groupe que dirigera le vétéran Joe West.



Le mois dernier, West est devenu le troisième officiel dans l'histoire du baseball majeur à oeuvrer lors d'au moins 5000 matchs en saison régulière.



West a oeuvré au troisième but lors du match des étoiles de 1987, et derrière le marbre lors de la classique présentée en 2005.



Le reste de l'équipe d'arbitres réunira Mark Carlson (2e but), Chris Conroy (3e but), Manny Gonzalez (champ gauche) et Mike Estabrook (champ droit). L'officiel en charge des reprises vidéos à New York sera Doug Eddings.