Josh Bell produit trois points et les Pirates battent les Tigers 7-5

DÉTROIT - La recrue Josh Bell a cogné son 20e circuit de la saison et produit trois points, aidant les Pirates de Pittsburgh à vaincre les Tigers de Detroit 7-5, jeudi.

Gerrit Cole (10-8) a limité les Tigers à trois points mérités et six coups sûrs en huit manches, sa plus longue sortie de la saison. Il a porté sa fiche à 3-1 depuis la pause du match des étoiles et à 6-3 à ses 10 derniers départs.



Les Tigers ont marqué deux points aux dépens de Juan Nicasio en neuvième avant de voir Felipe Rivero étouffer la remontée. Rivero a ainsi enregistré un 11e sauvetage.



Drew VerHagen (0-2) a encaissé la défaite, lui qui a accordé six points, neuf coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers.



Sean Rodriguez a permis aux Pirates de créer l'égalité 2-2 en deuxième manche à l'aide d'un simple d'un point. Il a ajouté un circuit en solo en huitième manche.