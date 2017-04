Josh Donaldson aggrave sa blessure au mollet

TORONTO - Josh Donaldson des Blue Jays a quitté le match de jeudi contre Baltimore après avoir aggravé une blessure au mollet droit, en sixième.

La blessure l'a gardé à l'écart du match de mardi contre Milwaukee (à part une apparition comme frappeur de choix en neuvième).



Il était dans la formation partante comme frappeur de choix dans un deuxième match d'affilée, jeudi.



Son mollet lui a causé de nouveaux ennuis à mi-chemin dans sa course vers le deuxième but pour un double, en sixième.



La frappe a poussé au marbre Jose Bautista, qui avait obtenu un double lui aussi. L'avance des Orioles était alors réduite à 2-1.



Jarrod Saltalamacchia l'a remplacé sur les buts comme coureur suppléant.



Mardi, le joueur de troisième but a été retiré au bâton comme frappeur suppléant en neuvième, dans un gain de 4-3 des Brewers. Ces derniers gâchaient ainsi le premier match de 2017 au Rogers Centre.



La blessure était réapparue deux jours plus tôt, à St. Petersburg. Son mollet droit était source d'ennuis pendant une bonne partie du camp d'entraînement.