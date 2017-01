Josh Hamilton reste dans le giron des Rangers

ARLINGTON, Texas - Le frappeur de puissance Josh Hamilton obtient une nouvelle chance avec les Rangers du Texas.

L'équipe a indiqué mardi qu'elle avait octroyé un contrat des ligues mineures accompagné d'une invitation au camp d'entraînement au joueur par excellence de l'Américaine en 2010.



Maintenant âgé de 35 ans, Hamilton a connu ses meilleures saisons avec les Rangers, participant à cinq matchs des étoiles en plus d'atteindre la Série mondiale en 2010 et 2011.



Hamilton a été libéré en août, mettant ainsi un terme au contrat de cinq ans et 125 millions $ US paraphé avec les Angels de Los Angeles après la saison 2012.



Après deux saisons minées par les blessures, les Angels l'avaient échangé aux Rangers, mais le voltigeur n'a disputé que 50 rencontres au cours des deux campagnes suivantes. Il a raté toute la dernière saison en raison d'une blessure au genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale.