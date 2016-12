Joueurs autonomes: les Blue Jays en bonne posture malgré quelques inquiétudes

Publié le dimanche 04 décembre 2016 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville et Alex Agostino

Le directeur général des Blue Jays de Toronto, Ross Atkins, a déclaré jeudi qu'il s'attend à ce que les équipes et les agents deviennent un peu plus actifs. Mais selon Atkins, il faudra d'importantes signatures ou transactions pour faire tourner la roue.

Reste à savoir si les Blue Jays participeront à la grande valse.

Conférencier à un dîner avec les membres du chapitre de Toronto de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique, Aktins fait remarquer qu'il est difficile de dire s'il y a quoi que ce soit d'imminent.

Morales, qui a frappé 30 circuits et fait produire 93 points la saison dernière avec les Royals de Kansas City, a paraphé une entente de trois ans qui lui rapportera 33 millions $ US, le mois dernier. Il sera probablement utilisé au poste de frappeur désigné et pourrait apporter du tonus à l'attaque torontoise, surtout si le puissant cogneur Edwin Encarnacion signe avec une autre formation.

Selon Agostino, les Blue Jays sont encore dans la course pour obtenir les services de leur joueur étoile l'année prochaine. Encarnacion aimerait avoir un contrat de cinq ans.

Encarnacion a connu une autre remarquable saison avec les Blue Jays, et il est l'un des joueurs autonomes les plus convoités après une campagne de 42 circuits et 127 points produits la saison dernière.

Comme il l'avait fait remarquer après l'embauche de Morales, Atkins est conscient que les chances de revoir Encarnacion à Toronto ont diminué.

Le départ possible d'Encarnacion, qui pouvait occuper les positions de frappeur désigné et de joueur de premier but, n'est pas l'unique préoccupation d'Atkins.

Les voltigeurs Michael Saunders et Jose Bautista ont aussi réclamé l'autonomie, et l'équipe a perdu les services de releveur gaucher Brett Cecil et du partant droitier R.A. Dickey, qui se sont joints aux Cardinals de St. Louis et aux Braves d'Atlanta, respectivement.

Les Blue Jays ont également besoin de plus de rapid,ité sur les sentiers, d'un receveur réserviste, et de frappeurs gauchers additionnels.

(Avec The Associated Press)