Judge, Sanchez et Tanaka s'occupent des Blue Jays

Chase Headley (12) et Aaron Judge célèbrent la victoire des Yankees./AP

NEW YORK - Masahiro Tanaka a été efficace pendant sept manches au monticule en route vers sa deuxième victoire en autant de départs après avoir traversé un passage à vide et les Yankees de New York ont aisément disposé des Blue Jays de Toronto 6-3, lundi soir.

Quelques heures après avoir annoncé qu'ils participeront au concours de coups de circuit la semaine prochaine, les frappeurs de puissance Aaron Judge et Gary Sanchez ont sonné la charge pour les Yankees.

Leurs simples consécutifs en première manche ont permis aux Yankees d'inscrire deux points aux dépens du partant Marcus Stroman.

Judge a enchaîné avec un simple et Sanchez avec un double qui ont mis la table pour une poussée de quatre points en huitième manche, couronnée par un double de deux points de Chase Headley contre Ryan Tepera.

Headley a été atteint par un tir qui a permis à un coureur de croiser le marbre en première manche, et il a conclu la soirée avec trois points produits.

Jacoby Ellsbury a soutiré un but sur balles avec les buts remplis à Stroman (8-5), qui a grandi à Long Island à environ 90 km du Yankee Stadium.

Les Blue Jays, derniers dans la section Est de la Ligue américaine, ont perdu cinq matchs de suite, et neuf de leurs 11 derniers.

Tanaka (7-7) a offert un troisième départ de qualité de suite, une bouffée d'air frais pour la rotation des Yankees, eux qui tentent de rattraper au classement les Red Sox de Boston.

La formation new-yorkaise, deuxième dans la section Est de la Ligue américaine, a savouré seulement sa sixième victoire à ses 20 derniers affrontements.

Avant le match, les Blue Jays avaient annoncé qu'ils avaient fait l'acquisition du receveur Miguel Montero des Cubs de Chicago en retour d'un joueur à être nommé plus tard ou d'un montant compensatoire.

Montero a maintenu une moyenne de ,286/,366/,439 avec quatre circuits et huit points produits en 44 renconters cette saison.

Il avait été désigné pour assignation mercredi après avoir critiqué le partant Jake Arrieta pour avoir permis sept buts volés dans un revers de 6-1 face aux Nationals de Washington la veille.



Le Vénézuélien de 33 ans a disputé 1149 matchs dans les Majeures, avec les Diamondbacks de l'Arizona et les Cubs.