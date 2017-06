Kelly produit le seul point du match

PHILADELPHIE - Le frappeur suppléant Ty Kelly a produit l'unique point du match à l'aide d'un double en huitième manche et les Phillies de Philadelphie ont défait les Red Sox de Boston 1-0, jeudi.

Chris Sale (8-3) était en parfait contrôle jusqu'à ce qu'il accorde un simple à Andrew Knapp après un retrait en huitième. Kelly a ensuite réussi le coup sûr clé et il a aidé les Phillies à mettre fin à une série de huit défaites.



Kelly a frappé la balle en lieu sûr au champ gauche. Le relais du voltigeur Andrew Benintendi a raté l'intercepteur et est arrivé un peu en retard au marbre, permettant à Knapp de marquer à partir du premier but.



Sale a accordé quatre coups sûrs et a retiré 10 frappeurs sur des prises. Il domine les Majeures avec 136 retraits sur des prises cette saison.



La victoire est allée au dossier du releveur Pat Neshek (2-1), qui a blanchi les Red Sox en début de huitième manche. Hector Neris a oeuvré en neuvième et a enregistré un sixième sauvetage en sept occasions.



Nationals 8 Mets 3



Bryce Harper a frappé un circuit tellement fort, que la balle est passée deux fois au-dessus de la tête du joueur de champ droit Jay Bruce, et les Nationals de Washington ont battu les Mets de New York 8-3.



Harper a frappé un retentissant circuit en solo en première manche. Après avoir atteint la foule, la balle a ensuite ricoché vers le terrain et Bruce n'a pas été en mesure d'attraper le rebond, qui se dirigeait rapidement à travers le gazon.



Le 17e circuit de Harper a quitté le bâton du frappeur à 116,3 milles à l'heure, le coup le plus puissant depuis que Statcast a commencé à noter la force de frappe en 2015.



Daniel Murphy a ajouté trois coups sûrs face à son ancienne équipe et Michael A. Taylor a frappé le 100e circuit des Nationals cette saison pour conclure une cinquième manche de cinq points. Le gérant Dusty Baker a remporté la rencontre lors de son 68e anniversaire, tandis que Gio Gonzalez a amélioré sa fiche à 10-1 au Citi Field.



Brewers 6 Cardinals 4



Keon Broxton et Eric Thames ont tous les deux frappé un circuit pour permettre aux Brewers de Milawukee de l'emporter 6-4 face aux Cardinals de St. Louis.



Le circuit de Thames, son 18e de la saison, face au stoppeur des Cardinals Seung Hwan Oh (1-3) en neuvième a brisé l'égalité de 4-4. Les Brewers ont remporté leur deuxième série consécutive aux Cardinals, eux qui affichaient un rendement de 0-15-2 lors des 17 séries précédentes.



Broxton a cogné le premier lancer reçu dans les gradins du côté du champ gauche pour égaler la marque 2-2 en deuxième manche. Il s'agissait d'une claque de 489 pieds qui représente le plus long circuit de l'histoire du Busch Stadium III et le deuxième plus long des Majeures depuis le début de la saison.



Le simple de Domingo Santana a permis à Eric Sogard de croiser le marbre pour donner les devants aux Brewers 3-2 en troisième.



Zach Davies a concédé quatre points en cinq manches lors d'un deuxième départ consécutif. Il a alloué neuf coups sûrs et il a retiré un frappeur sur des prises.