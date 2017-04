Kendrys Morales cogne un grand chelem dans un gain des Blue Jays

ST. PETERSBURG, Floride - Kendrys Morales a cogné le quatrième grand chelem de sa carrière, Marcus Stroman a été efficace pendant six manches et un tiers et les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 5-2, jeudi.

Morales a sorti son canon contre Blake Snell (0-1) en troisième manche. Stroman (1-0), joueur par excellence de la récente Classique mondiale de baseball, a accordé un point, six coups sûrs et deux buts sur balles à son premier départ en 2017.

Des buts sur balles coûteux

«C'est agréable de gagner un match après deux défaites, a déclaré Morales par le biais d'un interprète. Je suis heureux d'avoir contribué à la victoire.»



Snell a concédé cinq points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches et deux tiers.



Darwin Barney a frappé un simple après un retrait en troisième manche, puis Josh Donaldson et Jose Bautista ont soutiré des buts sur balles à Snell après deux retraits. Morales a ensuite cogné la balle loin par-dessus la clôture au champ centre-gauche, offrant une avance de 4-0 aux Blue Jays.



«Je suis frustré d'avoir donné les buts sur balles», a affirmé Snell.



Les canons se réveillent

Les Blue Jays n'avaient pas claqué une seule longue balle lors de leurs deux défaites à Baltimore pour amorcer la campagne. Les Blue Jays n'ont jamais connu trois matchs d'affilée sans circuit en ouverture de saison.

«Ce n'était qu'une question de temps avant que les gars commencent à sortir les canons», a déclaré le gérant des Blue Jays, John Gibbons.



Stroman, qui a provoqué trois doubles jeux, a quitté le match après avoir accordé un simple productif à Logan Morrison en septième.



«J'ai lancé beaucoup de balles tombantes, a noté Stroman. Je ne me présente pas toujours avec un plan de match très précis. J'aime voir ce qui fonctionne et m'ajuster par la suite.»



Joe Biagini a pris la relève à Stroman et a mis fin à la manche en forçant Tim Beckham à frapper dans un double jeu.



Jason Grilli s'est présenté sur la butte après que Joe Smith eut placé deux coureurs sur les sentiers avec un retrait en neuvième. Grilli a permis à un coureur de marquer sur un mauvais lancer, mais il a finalement enregistré un premier sauvetage cette saison.