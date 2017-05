Kevin Pillar s'excuse pour ses propos déplacés

ATLANTA - Le Baseball majeur a ouvert une enquête au sujet de propos homophobes que le voltigeur des Blue Jays de Toronto Kevin Pillar aurait tenus au cours d'un match houleux face aux Braves d'Atlanta, mercredi.

Pillar a été retiré sur élan pour mettre fin à la septième manche. Il prétend que le lanceur des Braves, Jason Motte, a effectué trop rapidement son tir et lui a crié quelque chose.

Les reprises télé semblent démontrer que Pillar a alors utilisé une insulte homophobe.

«Nous avons ouvert une enquête dans cette affaire», a déclaré le porte-parole des Ligues majeures Michael Teevan par courriel jeudi.

En milieu d'après-midi jeudi, Pillar a lui-même publié sur Twitter un communiqué dans lequel il s'est excusé.

«Hier soir, j'ai tenu des propos inappropriés envers le lanceur des Braves Jason Motte. En faisant cela, j'ai perpétué l'utilisation d'un mot qui n'a pas sa place dans le baseball, dans le sport en général et dans la société d'aujourd'hui, pouvait-on lire. Je suis complètement et totalement embarrassé et je me sens très mal d'avoir mis mes coéquipiers et l'organisation des Blue Jays dans cette position. Je me suis excusé personnellement à Jason Motte, et je dois aussi le faire envers l'organisation des Braves, leurs partisans et, surtout, la communauté LGBTQ pour le manque de respect que j'ai démontré hier. Ça n'est pas qui je suis et j'utiliserai cette opportunité afin de m'améliorer en tant qu'individu.»

On ignore pour l'instant si Pillar s'expose à des mesures disciplinaires de l'équipe.

«L'organisation prend la situation au sérieux et (le directeur général) Ross (Atkins) se rendra à Atlanta aujourd'hui», a dit le porte-parole des Blue Jays Jay Stenhouse par courriel.

Atkins devrait participer à un point de presse quelques heures avant la quatrième et dernière rencontre de la série aller-retour entre les deux équipes jeudi soir.

Après la rencontre, Pillar a affirmé aux reporters qu'il avait réagi impulsivement, ajoutant qu'il s'agissait d'une réaction «immature et stupide».

Les Braves ont gagné les trois premiers matchs de la série, dominant les Blue Jays 27-15 au chapitre des points marqués. Les bancs se sont vidés après cet incident, mais aucun coup n'a été échangé.

Le voltigeur de 28 ans a dit qu'il contacterait Motte afin de lui offrir ses excuses.

«Il n'a rien fait de mal, c'est de ma faute, a évoqué Pillar. Je dois apprendre de cet incident-là, tirer des leçons. Je ne veux pas que ça me définisse comme personne.»

La tension ne s'est pas estompée après cet incident. Après que Jose Bautista eut frappé un circuit en huitième et célébré de façon excessive au goût des Braves, les joueurs des équipes se sont de nouveau échangés des propos aigres-doux sur le terrain.