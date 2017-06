Kluber retire 12 frappeurs au bâton et les Indians battent les Rangers 5-1

CLEVELAND - Corey Kluber a accordé trois coups sûrs et retiré 12 frappeurs au bâton en huit manches au monticule pour aider les Indians de Cleveland à vaincre les Rangers du Texas 5-1, jeudi après-midi.

Kluber (7-2) a égalé un record de concession appartenant à Bob Feller en retirant au moins 10 frappeurs sur des prises dans un quatrième départ consécutif. Feller avait atteint ce plateau à ses trois derniers départs de la saison 1938 et son premier en 1939.



C'était aussi la 30e fois de sa carrière que Kluber faisait au moins 10 victimes au bâton.



Le frappeur suppléant Lonnie Chisenhall a cogné un double de deux points au cours de la poussée de trois points des Indians en sixième manche.



Francisco Lindor et Edwin Encarnacion ont aussi produit des points pour les Indians, qui ont gagné six de leurs sept matchs contre les Rangers jusqu'ici cette saison.



Andrew Cashner (3-7) a été atteint au coude droit par le bout d'un bâton brisé en sixième manche et a été retiré du match par mesure préventive, un frappeur plus tard. Il effectuait son premier départ depuis le 14 juin, après avoir séjourné sur la liste des blessés en raison d'une élongation de l'oblique gauche.



Royals 3 Tigers 7



Michael Fulmer s'est approché à un retrait d'un jeu blanc, alors que les Tigers de Detroit profitaient de trois longues balles pour venir à bout des Royals de Kansas City 7-3.



Justin Upton, Ian Kinsler et Andrew Romine ont étiré les bras pour les Tigers. Fulmer (7-6) semblait se diriger vers son deuxième jeu blanc en carrière, mais Ramon Torres et Jorge Bonifacio ont cogné un simple chacun après deux retraits en neuvième manche, et Lorenzo Cain les a poussés au marbre avec un double. Upton a mal jugé une flèche d'Eric Hosmer au champ gauche, entraînant une erreur, ce qui a permis à un autre coureur des Tigers d'inscrire un autre point.



La foule a hué la décision du gérant Brad Ausmus de retirer Fulmer du monticule après qu'il eut effectué 104 lancers.



Jakob Junis (2-2) a concédé un circuit de trois points à Upton en première, une claque en solo à Kinsler en troisième et une longue balle de deux points à Romine en quatrième.



Athletics 1 Astros 6



Carlos Correa a frappé deux longues balles et produit quatre points dans la victoire de 6-1 des Astros de Houston aux dépens des Athletics d'Oakland.



La claque de deux points de Correa en quatrième a donné les devants 2-1 aux locaux. Il a creusé l'écart à 5-1 avec un circuit de deux points au champ centre en sixième manche, chassant du même coup la recrue Daniel Gossett (1-3) du match.



Il s'agissait du quatrième match de plus d'un coup de quatre buts en carrière pour Correa, qui a atteint les sentiers dans un 17e match d'affilée — un sommet personnel.



Cette victoire porte la fiche des Astros à 10-2 contre les Athletics cette saison, et à 17-2 contre eux depuis le 20 juillet 2016.



Le partant des Astros Brad Peacock (5-1) a accordé deux coups sûrs et un point, mais il a retiré sept frappeurs sur des prises. Il a toutefois quitté la butte après cinq manches, après avoir offert un sommet personnel de six passes gratuites.