L'ancien lanceur des Expos Livan Hernandez déclare faillite

(98,5 Sports) - L'ancien lanceur des Expos de Montréal Livan Hernandez a déclaé faillite dans l'état de la Floride.

Selon les documents remis à des tribunaux fédéraux, le lanceur devrait au minimum une somme de 500 000 $.

Hernandez a déclaré faillite le 30 juin. Il stipule avoir moins de 50 000 $ d'actifs, ainsi qu'une dette se chiffrant entre 500 000 $ et un million $.



Le Cubain a lancé dans les majeures de 1996 à 2012. Désormias âgé de 42 ans, il a notamment aidé les Marlins de la Floride à remporter la Série mondiale en1997.



En 2003 et 2004, Hernandez a récolté 26 victoires avec les Expos de Montréal. Il a aussi joué avec les Giants de San Francisco, les Nationals de Washington, les Diamondbacks de l'Arizona, les Twins du Minnesota, les Rockies du Colorado, les Mets de New York, les Braves d'Atlanta et les Brewers de Milwaukee. Un grand voyageur.



Il a cumulé un dossier de 178-177 et une moyenne de 4,44.

(Avec Associated Press)