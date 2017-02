La liste des Canadiens à la Classique mondiale de baseball (Galerie photos)

OTTAWA - L'ancien releveur des Dodgers de Los Angeles Éric Gagné est l'un des 28 joueurs inclus au sein de l'équipe du Canada en vue de la Classique mondiale de baseball de 2017, mais pas son compatriote québécois Russell Martin, des Blue Jays de Toronto.

Âgé de 41 ans, Gagné, qui a disputé son dernier match dans les Ligues majeures en 2008 avec les Brewers de Milwaukee, est l'un des 14 lanceurs retenus au sein de la formation canadienne. Ryan Dempster, à la retraite depuis 2013, a également été invité.



Absence de Russell Martin et Michael Saunders

Gagné, originaire de Mascouche, a remporté le trophée Cy Young avec les Dodgers en 2003, alors qu'il avait enregistré 55 sauvetages et 137 retraits au bâton en 82 manches et un tiers.



Par ailleurs, selon un article de Shi Davidi, du réseau Sportsnet, l'absence de Martin à la Classique mondiale est liée à des questions d'assurance à la suite de l'opération à un genou à laquelle il s'est soumis pendant la saison morte. Toujours selon Davidi, le voltigeur Michael Saunders, un ancien coéquipier de Martin avec les Blue Jays, ne pourra participer à l'événement car il devra se présenter au camp d'entraînement des Phillies de Philadelphie, avec lesquels il a récemment signé un contrat d'un an.



Un autre Québécois

L'arrêt-court québécois Jonathan Malo, qui a porté l'uniforme des Capitales de Québec la saison dernière, sera cependant de la formation canadienne pour la deuxième fois, après sa participation en 2013.



Le groupe de frappeurs d'Équipe Canada réunira Freddie Freeman et Justin Morneau, entre autres.



Freeman a frappé 34 circuits et fait marquer 91 points avec les Braves d'Atlanta l'année dernière. Morneau, qui a participé aux trois premières éditions de la Classique, a été élu joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine, en 2006, avec les Twins du Minnesota.



Joueur autonome, Morneau totalise 247 circuits depuis le début de sa carrière.



Dans le même groupe que les champions en titre

La formation canadienne compte sept autres joueurs ayant évolué dans les Ligues majeures l'an dernier, dont les lanceurs Andrew Albers, des Braves, John Axford, des Athletics d'Oakland et Kevin Chapman, des Astros de Houston.



Le Canada évoluera au sein du groupe C, en compagnie de la Colombie, des États-Unis et de la République dominicaine, championne en titre.

La formation canadienne amorcera la compétition en affrontant les Dominicains le 9 mars, au Marlins Park à Miami.