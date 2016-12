La MLB ne rit plus sur les initiations (galerie photos)

NEW YORK - Terminé les Wonder Woman, serveuses sexy et autres cheerleaders des Cowboys de Dallas lors des initiations des recrues du Baseball majeur.

Le circuit a créé une politique qui couvre maintenant les initiations des nouveaux joueurs de chaque formation et l'Association des joueurs, en marge des négociations du nouveau contrat de travail qui doit être ratifié mardi, a accepté de ne pas la contester.



Fini les hommes en femmes, les supers-héros OK

Selon cette nouvelle politique, dont l'Associated Press a obtenu copie, il est maintenant interdit «d'encourager, d'obliger ou de contraindre» des joueurs «de s'habiller en femme ou de porter un costume qui pourrait être offensant en ce qui a trait à la race, au sexe, à la nationalité, à l'âge, à l'orientation sexuelle, à l'identification sexuelle ou toute autre caractéristique d'une personne».

Tous les costumes ne sont pas interdits: Batman et Spider-Man pourront de nouveau être portés par les recrues.

Ce ne sont pas toutes les pratiques qui seront proscrites non plus: l'an dernier, les recrues des Dodgers et des Cardinals ont dû se rendre dans un Starbucks adjacent au Wrigley Field, à Chicago, afin de payer le café à leurs coéquipiers. Ce genre de «coups» sera toujours permis.