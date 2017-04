Le chant du cygne pour Josh Hamilton?

ARLINGTON, Texas - Les Rangers du Texas ont libéré Josh Hamilton de son contrat des ligues mineures après qu'il eut subi une autre blessure à un genou, ce qui signifie que la carrière du joueur par excellence de la Ligue américaine en 2010 est probablement terminée.

Le porte-parole de l'équipe, John Blake, a déclaré vendredi que Hamilton s'était blessé au genou droit alors qu'il récupérait d'une intervention chirurgicale au genou gauche réalisée en juin dernier. Il devra passer sous le bistouri pour réparer son genou droit à un certain moment.



Hamilton, qui fêtera son 36e anniversaire le mois prochain, a subi une chirurgie reconstructive au genou gauche en juin dernier et avait quitté l'équipe pendant le camp d'entraînement printanier pour subir une autre opération, après avoir ressenti une douleur inhabituelle.



L'intervention chirurgicale réalisée pendant le camp d'entraînement était la 11e de la carrière de Hamilton, et sa troisième depuis qu'il a disputé son dernier match dans les Ligues majeures en 2015.



Hamilton fut le premier choix universel du Baseball majeur en 1999. Sa carrière a failli ne jamais prendre son envol en raison de ses dépendances à l'alcool et aux drogues, avant même qu'il ne dispute son premier match dans les Ligues majeures avec les Reds de Cincinnati en 2007.