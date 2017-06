Le fils de Roger Clemens repêché par les Jays

TORONTO - Les Blue Jays ont repêché mardi Kacy Clemens, fils de l'ancien gagnant du Cy Young Roger Clemens.

Kacy Clemens joue au premier but avec l'Université du Texas, à Austin. Les Jays l'ont choisi en huitième ronde, 249e au total.



Roger Clemens a lancé avec le club torontois en 1997 et 1998. Il a mené l'Américaine pour les victoires les deux années, obtenant le Cy Young à chaque fois.



Kacy Clemens est âgé de 22 ans. Il vient de disputer sa dernière saison avec les Longhorns, frappant pour ,305 avec 12 circuits et 49 points produits, en 62 matches.



Koby Clemens, le fils aîné de Roger Clemens, a brièvement fait partie de l'organisation des Blue Jays, en 2012.