Le receveur Nick Hundley s'entend pour une saison avec les Giants

Jae C. Hong / The Associated Press

SAN FRANCISCO - Les Giants de San Francisco ont consenti un contrat d'une saison, d'une valeur de 2 millions $ US, au receveur Nick Hundley, qui agira à titre de substitut à Buster Posey.

Hundley a subi avec succès un examen médical et l'entente a été annoncée mardi.



Il a maintenu une moyenne de ,260/,320/,439 avec 10 circuits et 48 points produits en 83 matchs avec les Rockies du Colorado la saison passée, en amorçant 77 derrière le marbre.



Le gérant des Giants, Bruce Bochy, aime donner à Posey des journées de congé de façon régulière, quand ce n'est pas un départ au premier coussin. Posey a commencé 122 rencontres derrière le marbre et 11 au premier but en 2016.



Âgé de 33 ans, Hundley a disputé neuf saisons dans les Majeures avec les Padres de San Diego, les Orioles de Baltimore et les Rockies.