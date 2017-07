Le releveur des Jays Roberto Osuna a été ajouté aux étoiles de l'Américaine

NEW YORK - Le releveur no 1 des Blue Jays de Toronto, Roberto Osuna, fait partie des sept remplaçants invités à prendre part au match des étoiles du Baseball majeur, mardi, à Miami.

À sa troisième campagne à Toronto, Osuna a récolté 22 sauvetages en plus de maintenir une moyenne de points mérités de 2,06. Le Mexicain a éprouvé des ennuis en début de saison en bousillant trois sauvetages en quatre sorties, mais il a été parfait en 21 occasions depuis.



Il rejoindra son coéquipier Justin Smoak, qui sera de la formation partante au premier coussin. Les deux baseballeurs en seront à une première participation au match des étoiles.



Le deuxième-but des Mariners de Seattle Robinson Cano, le lanceur des Rays de Tampa Bay Chris Archer, le releveur des Astros de Houston Chris Devenski, celui des Twins du Minnesota Brandon Kintzler et le voltigeur des Tigers de Detroit Justin Upton ont également été ajoutés à la formation de l'Américaine vendredi.



Du côté de la Nationale, le lanceur des Dodgers de Los Angeles Alex Wood a été ajouté à la formation.



Trois joueurs d'abord sélectionnés pour la rencontre ont vu leur nom inscrit sur la liste des blessés et ne seront pas des festivités: le voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout, le deuxième-but des Yankees de New York Starlin Castro, ainsi que le partant des Astros Dallas Keuchel.



Quatre lanceurs dont le nom apparaît sur la formation ne seront par ailleurs pas disponibles puisqu'ils doivent amorcer le match de leur club dimanche: Clayton Kershaw (Dodgers), Corey Kluber (Indians de Cleveland), Yu Darvish (Rangers du Texas) et Michael Fulmer (Tigers).