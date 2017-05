Les Braves ont vraiment le numéro des Blue Jays

ATLANTA - Kurt Suzuki a couronné une première manche de six points en frappant un circuit avec deux coéquipiers sur les sentiers et les Braves d'Atlanta ont tenu le coup et ils ont battu les Blue Jays de Toronto 8-4.

Les Braves ont ainsi remporté une troisième victoire d'affilée face à la formation torontoise, après avoir balayé une courte série de deux rencontres, lundi et mardi à Toronto. Les deux équipes compléteront cette série aller-retour de quatre matchs jeudi.



Les frappeurs des Braves, qui avaient inscrit 19 points lors de leurs deux victoires à Toronto, sont tombés à bras raccourcis sur les offrandes de Joe Biagini (1-2) marquant six points avant même qu'un seul retrait ne soit inscrit en première.



Ender Inciarte a amorcé la manche avec un simple et Brandon Phillips a atteint les santiers à la suite d'un mauvais relais du lanceur des Blue Jays vers le deuxième but alors qu'il tentait de retirer Inciarte.



Biangini a continué de se compliquer l'existence en donnant des buts sur balles consécutifs à Freddie Freeman et à Matt Kemp, le dernier permettant aux Braves d'ouvrir la marque.



Un simple de Nick Markakis a porté le score 3-0 et Suzuki a complété la poussée en retroussant un lancer de Biangini dans les gradins du champ gauche pour son deuxième circuit de la saison.



Mike Foltynewicz (2-4) a concédé trois points en six manches et il a été crédité du gain.



Les esprits se sont échauffés et les bancs des deux équipes se sont vidés en huitième manche après que Jose Bautista est resté au marbre pendant quelques secondes, le temps d'admirer le coup de circuit qu'il venait de frapper, après quoi il a fait virevolter son bâton dans les airs.



Jace Peterson a semblé lui adresser quelques mots au moment où Bautista a contourné le premier but, et Suzuki l'attendait à son arrivée au marbre. Aucun coup n'a été porté.



Dans la victoire, les Braves ont toutefois perdu les services de Freeman, atteint au poignet gauche par un lancer d'Aaron Loup en cinquième manche.



Sur le coup, les arbitres ont jugé que la balle n'avait pas touché le joueur de premier but des Braves. Mais alors qu'il était clair que Freeman était souffrant, les Braves ont contesté la décision, qui a été renversée à la suite d'une révision-vidéo.



Freeman s'est dirigé vers le vestiaire plutôt que vers le premier but. Johan Camargo l'a remplacé à titre de coureur suppléant et il est resté dans le match, au troisième coussin. Peterson a été muté du troisième au premier but.



Freeman a amorcé la rencontre avec une moyenne au bâton de ,343 et au premier rang dans les Ligues majeures avec 14 circuits.