Les Cubs battent les Nationals 7-4

CHICAGO - Willson Contreras a frappé un circuit et il a produit trois points, Alex Avila a cogné une longue balle pour son premier coup sûr avec les Cubs de Chicago, qui ont battu les Nationals de Washington 7-4, samedi.

Kris Bryant et Jon Jay ont tous deux produit un point sur un coup sûr pour les Cubs, qui ont mis fin à une série de trois revers.



Bryce Harper a claqué un 28e circuit pour les Nationals et il a retiré un coureur au troisième but.



Contreras devait avoir un congé samedi, alors qu'Avila devait effectuer un premier départ avec les Cubs depuis son acquisition, lundi, mais le gérant Joe Maddon a décidé de placer Contreras au champ gauche. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,429 avec deux circuits et huit points produits lors des quatre dernières parties.



John Lackey (9-9) a accordé trois points, dont deux mérités, et six coups sûrs en cinq manches. Il a remporté un quatrième départ consécutif. Wade Davis a obtenu les trois derniers retraits pour enregistrer un 23e sauvetage cette saison.



Edwin Jackson (2-2) a quant à lui alloué quatre points et six coups sûrs en cinq manches au monticule pour les Nationals.



Brewers 3 Rays 0



Hernan Perez a frappé son 12e circuit de la saison et les Brewers de Milwaukee ont signé un troisième gain d'affilée, l'emportant 3-0 face aux Rays de Tampa Bay.



Zach Davies (13-5) a permis un simple et deux buts sur balles en sept manches.



Jacob Barnes a lancé en huitième, puis Anthony Swarzak a mérité un deuxième sauvetage.



Les Brewers sont restés à un demi-match des Cubs, les meneurs de la section Centrale.



Alex Cobb (9-8) a donné un point et cinq coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton.



Dodgers 7 Mets 4



Cody Bellinger a frappé l'un des cinq circuits des Dodgers et Los Angeles a mérité un troisième gain de suite, battant les Mets de New York au compte de 7-4.



Bellinger a claqué sa 31e longue balle de la campagne, bonne pour deux points. Corey Seager avait aussi un coureur sur les buts au moment de son circuit.



Yasiel Puig, Justin Turner et Chris Taylor ont ajouté des coups de canon en solo pour les Dodgers, qui perdaient 3-0 après cinq manches.



Michael Conforto, Wilmer Flores et Rene Rivera ont cogné des circuits pour les Mets, qui ont échappé leurs trois dernières rencontres.



Brandon Morrow (4-0) n'a pas donné de point ou de coup sûr à sa seule manche au monticule, la sixième.



Paul Sewald (0-4) a permis deux points, deux coups sûrs et un but sur balles en une manche et un tiers.



Cardinals 4 Reds 1



Paul DeJong a cogné un circuit de deux points pour guider les Cards de St. Louis vers un gain de 4-1 face aux Reds de Cincinnati.



Son 15e circuit de la saison a porté le score à 2-1 en troisième.



Lance Lynn (10-6) a lancé pendant six manches, ne permettant qu'un circuit de Joey Votto et deux autres coups sûrs.



Seung Hwan Oh et Tyler Lyons ont préparé le terrain pour Trevor Rosenthal, qui a obtenu un huitième sauvetage.



Le Canadien Votto a produit un 75e point cette saison. Luis Castillo (2-5) a permis quatre points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches et un tiers.



Marlins 2 Braves 7



Mike Foltzynewicz a épaté avec 11 retraits au bâton et Freddie Freeman a claqué un circuit de trois points, les Braves d'Atlanta battant les Marlins de Miami au compte de 7-2.



Foltynewicz (10-6) a espacé un point et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, n'accordant pas de but sur balles.



Christian Yelich a été retiré trois fois sur des prises. Marcell Ozuna l'a été en deux occasions.



Freeman a atteint le cap des 20 longues balles pour la cinquième fois de sa carrière. Il a aussi fourni un simple d'un point.



Brandon Phillips a cogné un simple de deux points et Nick Markakis a ajouté un double opportun.



Giancarlo Stanton a claqué un 36e circuit, un sommet dans les grandes ligues. Il a aussi frappé un double d'un point. Le voltigeur de droite en est à 79 points produits, au sixième rang de la Nationale à ce chapitre.



Padres 5 Pirates 2



Wil Myers a produit trois points et les Padres de San Diego ont eu le dessus face aux Pirates de Pittsburgh, 5-2.



Myers a cogné un circuit de deux points et un double d'un point.



Dusty Coleman est passé à un triple du carrousel, frappant notamment un circuit de deux points. Il a aussi volé un premier but dans le baseball majeur.



Dinelson Lamet (6-4) a limité les Pirates à un simple en cinq manches et deux tiers. Quatre releveurs ont mis l'épaule à la roue avant l'arrivée de Brad Hand, qui a signé un huitième sauvetage.



Josh Harrison a frappé un circuit en solo dans une cause perdante. Gerrit Cole (9-8) a donné trois points et huit coups sûrs en six manches.