Les erreurs passées des Blue Jays hantent Bautista et Encarnacion

(98,5 Sports) - Pas plus tôt que l'hiver dernier, les experts prédisaient des contrats à long terme et pour plusieurs millions de dollars aux éventuels joueurs autonomes Jose Bautista et Edwin Encarnacion. Mais voilà qu'à quelques jours de Noël, les deux vedettes n'ont toujours pas trouvé preneur.

Bautista parlait même d’un contrat possible de cinq ans d’une valeur de 150 millions de dollars, tandis qu’Encarnacion a refusé 80M$ sur quatre ans de la part des Jays.

Mais à la grande surprise de tous, les offres à long terme se font très rares pour les deux anciens Blue Jays qui pourtant, ont offert d’excellentes saisons aux amateurs de baseball de Toronto. Les Jays ont d’ailleurs atteint les séries deux années de suite après une disette de 22 ans.

Mais à Toronto, ce type de scénario a déjà mal tourné pour les Jays. Rappelons les longs contrats à Vernon Wells, Alex Rios, B. J. Ryan et Roy Halladay qui ont longuement été des boulets pour le club torontois.

Wells avait signé un contrat de 126M$ sur 7 ans. En 2014, il a empoché 21M$ alors qu’il était déjà à la retraite.

Ces dépenses folles sont exactement ce que les clubs d’aujourd’hui, mieux gérés, veulent éviter.

De nouvelles données qui changent tout

« Ce sont les statistiques avancées qui ont tout changé selon le dépisteur des Marlins, Pierre Arsenault. Les statistiques prouvent qu’il y a un déclin significatif chez les joueurs après l’âge de 35 ans. »

Arsenault a parlé d’exemples comme celui d’Albert Pujols, qui avait signé pour 240M$ avec les Angels pour 10 ans, pour rapidement voir ses chiffres péricliter une fois rendu en Californie.

Par ailleurs, le baseball est un sport plus «propre» que jamais et les années où les athlètes dopés continuaient de cogner des circuits même après l’âge de 40 ans sont terminées.

De nos jours, un joueur qui dépasse les 35 ans commence à montrer des signes de ralentissement.

« Ce sont de jeunes intellectuels qui gèrent les équipes maintenant, expliquait notre analyste et dépisteur des Phillies Alex Agostino. Notre directeur général Ruben Amaro a perdu son poste après avoir offert un contrat gigantesque à Ryan Howard. Les équipes préfèrent de loin offrir des gros dollars aux plus jeunes qui ont encore assurément beaucoup de bon baseball à donner. »

Selon les deux dépisteurs, il ne serait pas surprenant de voir les deux agents libres signer au mois de février, comme ça avait été le cas pour Nelson Cruz en 2014 avec les Orioles.

« Quand tu vois que même les Yankees, Red Sox et Dodgers n’embarquent pas dans le derby, tu sais que ta valeur marchande va baisser, expliquait Agostino. »

Un règlement qui ne favorise pas les joueurs autonomes

Et il y a aussi l’histoire des choix au repêchage. Étant donné que Bautista et Encarnacion ont refusé des offres qualificatives, les équipes qui s’assureront leurs services devront céder leur premier choix aux Jays.

« Chez les Marlins, on hésite vraiment avant de faire cela, racontait Arsenault. Oui, ce sont de jeunes joueurs, mais c’est vraiment la façon de faire pour rebâtir un club. »

Selon Agostino, une entente de deux ans pour 30M$ entre Bautista et les Jays serait la solution logique.

« C’est certain que défensivement, il commencera à ralentir un peu, mais malgré une saison difficile à cause des blessures, il possède une bonne moyenne de présence sur les sentiers et s’élance rarement sur de mauvais tirs. »

Le directeur général des Orioles, Dan Duquette, avait indiqué récemment qu’il ne pouvait pas signer Bautista, car ses partisans le détestaient.

« Ce n’est peut-être qu’une excuse de sa part, notait Arsenault. Plus que jamais, nous regardons la personnalité du joueur et sa façon de se comporter dans le vestiaire. Souvent, la conversation s’arrête là quand on songe faire l’acquisition de quelqu’un. »

Bautista est définitivement un joueur polarisant qui n’a pas la langue dans sa poche et qui exprime sa façon de penser.

Encarnacion en mode attente

Selon les dernières rumeurs, ce sont les Rockies du Colorado qui seraient les plus près d’une entente avec Encarnacion.

« Il est très difficile pour un joueur désigné de convaincre des équipes de la Ligue nationale que l’on peut faire le travail sur le terrain, mais Edwin a démontré en 2016 qu’il pouvait au moins être un joueur de premier but moyen, et avec les chiffres qu’il offre en attaque, cela est bien suffisant. »

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)