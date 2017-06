Les Jays marquent 2 points pour l'emporter en 9e

ARLINGTON, Texas - Kendrys Morales a brisé l'égalité en frappant un simple après que Josh Donaldson ait nivelé la marque en neuvième et les Blue Jays de Toronto ont surmonté un déficit pour l'emporter 7-6 face aux Rangers du Texas, lundi soir.

Les Blue Jays ont réussi à se sauver avec la victoire après avoir laissé filer une avance de 5-1 à leur première visite au Texas depuis les éliminatoires de la saison dernière, où ils ont remporté les deux premiers matchs de la série qu'ils ont balayée.



Le simple de Donaldson aux dépens du stoppeur Matt Bush a permis à Ryan Goins de croiser le marbre afin de créer l'égalité. Morales a ensuite claqué la balle pour permettre à Donaldson d'ajouter un point.



Jeff Beliveau (1-0) a lancé une huitième manche parfaite et les Blue Jays ont effectué trois retraits d'affilée en neuvième pour permettre à Roberto Osuna de récolter son 18e sauvetage en 22 occasions.



Steve Pearce, des Blue Jays et Adrian Beltre, des Rangers, ont tous les deux cogné un double de trois points en quatrième. La claque de Pearce a permis aux Jays de prendre les devants 5-1. Le double de Beltre a couronné une manche de cinq points et a redonné les devants aux Rangers (6-5).



Jose Bautista, qui avait reçu un coup sur la mâchoire de Rougned Odor lors d'une querelle lors du dernier affrontement de la saison régulière entre les deux équipes, a démarré le bal en quatrième en cognant son 12e circuit de la saison, une claque de 442 pieds qui s'est rendue parmi la foule assise du côté gauche dans les gradins.



Elvis Andrus a frappé un simple de deux points avant que Beltre ne permette aux siens de prendre les rênes.



Justin Smoak a inscrit trois coups sûrs, dont son 20e circuit qui a créé l'égalité en deuxième, après que Nomar Mazara eut frappé sa neuvième longue balle pour les Rangers en première manche.