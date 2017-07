Les Jays prennent leur revanche à coup de circuits sur les Astros (vidéos)

TORONTO - Josh Donaldson et Troy Tulowitzki ont tous les deux claqué un circuit de trois points, Marcus Stroman a été efficace pendant sept manches et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Astros de Houston 7-2, samedi.

Stroman a surmonté quelques problèmes de contrôle pour mener les Blue Jays (41-46) vers une victoire après avoir été lessivés 12-2, la veille.

Mike Fiers (5-4) a alloué trois points, quatre buts sur balles et cinq coups sûrs en six manches pour les Astros (59-29), qui avaient remporté quatre parties de suite et cinq séries consécutives avant de se diriger au Canada pour une série de quatre affrontements. Les Blue Jays ont gagné deux des trois premiers duels.

Les Astros ont ouvert le pointage en troisième manche, quand Stroman (9-5) a donné un but sur balles à Norichika Aoki avant d'accorder un double productif à George Springer. Josh Reddick a suivi avec un simple, plaçant des coureurs aux extrémités des sentiers, mais Donaldson a réalisé un superbe attrapé sur une flèche de Carlos Correa et il a doublé Reddick pour mettre fin à la menace.

«Cet attrapé a changé le momentum, a expliqué Stroman. Josh a montré ses capacités athlétiques. J'ai eu l'impression qu'après ce jeu, j'ai retrouvé ma concentration et ma zone.»

Les choses se sont corsées pour Fiers en cinquième manche. Il a atteint Jose Bautista à la main avant de concéder un simple à Russell Martin. Donaldson l'a fait payer en envoyant une balle loin au champ centre-gauche pour donner les devants 3-1 à sa troupe. Il s'agissait de son neuvième circuit de la campagne.

Stroman s'est quant à lui ressaisi et il a retiré cinq frappeurs sur des prises lors des manches quatre à six. Il a alloué un point, six coups sûrs et trois buts sur balles.

Les Blue Jays ont ajouté à leur avance en septième manche, alors que Fiers avait quitté le monticule. Martin a obtenu un simple contre le releveur Chris Devenski, Donaldson a soutiré un but sur balles et Justin Smoak a cogné un long double pour porter la marque à 4-1.

Deux frappeurs plus tard, Tulowitzki a étiré les bras dans la gauche pour sa septième longue balle de la saison, plaçant l'équipe locale en avant 7-1.

Les releveurs Danny Barnes et Joe Biagini, qui a permis un circuit en solo à Marwin Gonzalez en neuvième manche, ont mis fin aux hostilités pour permettre aux hommes de John Gibbons de signer un quatrième gain à leurs cinq dernières parties.