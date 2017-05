Les Marlins mettent fin à une série de cinq revers

MIAMI - Tyler Moore a claqué un circuit de trois points en septième manche pour priver R.A. Dickey d'un blanchissage et les Marlins de Miami ont mis fin à une séquence de cinq défaites en battant les Braves d'Atlanta 3-1, dimanche.

Il s'agissait du premier circuit de la saison de Moore.



Le partant des Marlins, Justin Nicolino, tout juste rappelé du niveau AAA avant la rencontre, a alloué un point en six manches à son premier départ de la campagne. Contre lui, les Braves n'ont réussi qu'un coup sûr en 10 apparitions au marbre alors que des coureurs étaient en position de marquer.



Les Marlins n'avaient obtenu que trois coups sûrs avant la septième manche. Giancarlo Stanton a amorcé la manche avec un double et Moore a envoyé le premier lancer de Dickey par-dessus la clôture du champ centre-gauche pour donner les devants 3-1 à sa troupe.



Kyle Barraclough (1-0) s'est sorti d'impasse alors que les buts étaient tous occupés en septième manche. A.J. Ramos a signé un quatrième sauvetage cette saison.



Les Braves ont placé huit balles en lieu sûr et ils ont soutiré six buts sur balles, mais ils ont laissé 12 coureurs sur les sentiers.



Phillies 4 Nationals 3 (1er match)



Ty Kelly a brisé l'égalité en frappant un simple lors d'une neuvième manche de trois points des Phillies de Philadelphie, qui ont défait les Nationals de Washington 4-3 lors du premier match de leur programme double.



Aaron Altherr a amorcé la neuvième manche en cognant son huitième circuit de la saison. Maikel Franco et Cameron Rupp ont tous les deux récolté un double contre Shawn Kelley et Freddy Galvis a soutiré un but sur balles avant de voir Kelly frapper un simple aux dépens de Koda Glover.



Kelley (3-1) a saboté un deuxième match en cinq occasions.



Joaquin Benoit (1-2) n'a pas concédé de point aux Nationals en huitième manche et Hector Neris a terminé le boulot en enregistrant un quatrième sauvetage.



Bryce Harper a claqué un 12e circuit cette saison et Trea Turner a ajouté une longue balle de deux points pour les Nationals.



Cubs 0 Cardinals 5



Yadier Molina a cogné deux longues balles, Adam Wainwright n'a pas donné de point en sept manches et les Cardinals de St. Louis ont blanchi les Cubs de Chicago 5-0.



Matt Carpenter a également étiré les bras pour les Crdinals, qui ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs. Les Cubs ont perdu trois de leurs quatre derniers.



Molina a réussi son troisième match de plus d'un circuit en carrière. Il en a claqué un de deux points contre Jake Arrieta (4-3), en deuxième manche, et il en a ajouté un en solo en huitième.



Wainwright (3-3) n'a concédé que quatre coups sûrs. Il a retiré trois frappeurs sur des prises et il a donné quatre buts sur balles.



Mets 9 Brewers 11



Manny Pina a cogné une longue balle de trois points après deux retraits en huitième manche, couronnant une remontée des Brewers de Milwaukee, qui ont battu les Mets de New York 11-9.



Les Brewers ont balayé la série de trois matchs contre les Mets, qui ont perdu leurs quatre dernières parties.



Pina a expédié une balle glissante d'Addison Reed (0-2) loin au champ gauche.



Les Brewers ont inscrit 10 points au cours de leurs trois dernières manches, malmenant la relève des Mets après un bon départ de Jacob deGrom. Il a concédé quatre points et huit coups sûrs avant de quitter l'affrontement en septième.



Dodgers 6 Rockies 9



Pat Valaika a étiré les bras deux fois et il a produit quatre points et les Rockies du Colorado ont battu les Dodgers de Los Angeles 9-6.



Antonio Senzatela (6-1) a signé une victoire émotive, lui qui a perdu sa mère en raison d'un cancer du sein en juillet dernier. Le lanceur recrue se retrouve à égalité au sommet des Majeures au chapitre des victoires. Il a alloué quatre points en cinq manches au monticule.



Nolan Arenado a lui aussi frappé un circuit pour les Rockies, qui ont divisé cette série de quatre duels. Ils trônent au sommet de la section Ouest de la Nationale avec une avance d'un match et demi.



Les Dodgers menaient 4-3 avant que Valaika cogne une longue balle en quatrième manche contre Julio Urias (0-1).



Greg Holland a retiré trois adversaires au bâton en neuvième manche et il a inscrit un 16e sauvetage cette saison.



Reds 3 Giants 8



Brandon Belt a encore une fois claqué une longue balle et les Giants de San Francisco ont remporté trois matchs de suite pour une première fois cette saison, ayant le meilleur 8-3 aux dépens des Reds de Cincinnati.



Belt a frappé un troisième circuit en quatre parties. Joe Panik et Eduardo Nunez ont produit deux points chacun et Buster Posey a placé deux balles en lieu sûr pour les Giants.



Scooter Gennett a produit deux points pour les Reds, qui ont perdu un troisième match de suite.



Jeff Samardzija (1-5) a mis fin à une série de six défaites consécutives, la pire de sa carrière. Il a accordé trois points en six manches et deux tiers de travail en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.



Le partant des Reds, Tim Adleman (2-2), a alloué quatre points avant de quitter la rencontre en première manche en raison d'une blessure au cou.



Pirates 6 Diamondbacks 4



Jose Osuna a brisé l'égalité en 10e manche en claquant un circuit de deux points et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Diamondbacks de l'Arizona 6-4.



Osuna a retroussé le tir de Tom Wilhelmsen (0-1) dans les gradins de champ centre-droit pour diviser les honneurs de cette série de quatre rencontres. Il s'agissait du deuxième circuit de la carrière d'Osuna.



Tony Watson (2-0) n'a pas concédé de point en deux manches et il a signé la victoire. Il a retiré Jake Lamb sur un roulant en fin de 10e manche alors que les coussins étaient tous occupés.



Josh Bell et Andrew McCutchen ont étiré les bras lors d'une troisième manche de trois points des Pirates, qui ont laissé filer une avance de 4-2 avant de l'emporter.