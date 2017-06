Les Pirates se paient un festin contre les Mets et l'emportent facilement 11-1

NEW YORK — David Freese a produit trois points, dont un simple d'un point en septième manche, et les Pirates de Pittsburgh ont écrasé les Mets de New York 11-1, dimanche. Andrew McCutchen a frappé un circuit de trois points, il a obtenu trois coups sûrs et il est venu marquer trois fois pour venir donner un bon coussin à la recrue Trevor Williams (3-3). Freese et Francisco Cervelli ont également placé trois balles en lieu sûr. Adam Frazier a quant à lui produit deux points dans la victoire.



Williams a connu un bon départ au monticule, allouant un point, sept coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail.



Les Pirates ont réussi quatre doubles jeux et ils ont remporté deux des trois duels au Citi Field pour gagner une première série à l'étranger depuis la fin du mois d'avril, à Miami.



Tyler Pill (0-2) a vécu une sortie plus mouvementée du côté des Mets. Il a concédé cinq points, dont trois mérités, et huit coups sûrs en cinq manches. La troupe de Terry Collins a perdu quatre de ses cinq dernières parties.



Braves 13 Reds 8



Ender Inciarte a égalé un sommet personnel avec cinq coups sûrs et établi une nouvelle marque avec cinq points produits dans la victoire de 13-8 des Braves d'Atlanta contre les Reds de Cincinnati.



Les Braves ont établi un sommet cette saison au chapitre des points marqués et frappé un total de 14 coups sûrs dans le dernier match de cette série entre les deux équipes.



Danny Santana a cogné quatre coups sûrs et produit trois points, notamment avec sa première longue balle depuis qu'il a été acquis des Twins du Minnesota le 8 mai. Pour sa part, Matt Adams a étiré les bras pour la troisième fois à ses deux derniers matchs.



Zack Cozart a cogné deux circuits et produit cinq points pour les Reds, qui ont perdu pour la cinquième fois en six rencontres.



Amir Garrett (3-4), qui effectuait son premier départ depuis le 23 mai en raison d'une inflammation de la hanche droite, n'a passé que deux manches et deux tiers sur la butte.



Diamondbacks 5 Marlins 6



A.J. Ellis a brisé l'égalité grâce à un simple en septième manche, propulsant les Marlins de Miami vers une victoire de 6-5 contre les Diamondbacks de l'Arizona.



Tyler Moore a cogné un circuit de trois points et Derek Dietrich a frappé deux sacrifices pour les Marlins, qui ont terminé leur séjour à domicile avec un dossier de 8-2.



Nick Wittgren (1-0) a obtenu deux retraits en septième manche, David Phelps a été parfait en huitième et A.J. Ramos a complété le boulot pour signer un huitième sauvetage en autant de tentatives.



Alors que les deux équipes se retrouvaient à égalité 5-5, Dietrich a frappé un double contre Jorge De La Rosa (2-1). Archie Bradley s'est amené en relève et au 14e tir de la présence d'Ellis, ce dernier a produit le point victorieux.



Giants 7 Phillies 9



Maikel Franco a donné les devants pour de bon à son équipe grâce à un circuit en solo en huitième manche et les Phillies de Philadelphie ont battu les Giants de San Francisco 9-7, pour gagner une première série lors des six dernières semaines.



Freddy Galvis a étiré les bras des deux côtés du marbre et Odubel Herrera a également joint la fête en claquant une longue balle pour les Phillies.



Les Phillies ont remporté deux matchs de suite pour une première fois depuis leur séquence de six victoires, entre le 20 et le 27 avril. Ils avaient perdu leurs 10 dernières séries.



Brandon Crawford a produit quatre points et il a cogné un circuit. Eduardo Nunez a aussi étiré les bras pour les Giants, qui se sont inclinés sept fois à leurs 10 dernières parties.



Dodgers 0 Brewers 3



Zach Davies n'a donné que trois coups sûrs jusqu'en septième manche, Eric Thames a claqué son 15e circuit de la saison et les Brewers de Milwaukee ont blanchi les Dodgers de Los Angeles 3-0.



Davies (6-3) a retiré six adversaires sur des prises en plus de six manches de travail, variant bien ses lancers. Il a retiré les 13 premiers frappeurs du match avant que Yasmani Grandal se rende au premier sur un simple en cinquième.



Les Dodgers n'ont placé aucun coureur au deuxième but jusqu'en septième manche, quand Adrian Gonzalez et Cody Bellinger ont frappé des simples consécutifs.



Corey Knebel a retiré trois frappeurs sur des prises pour enregistrer un cinquième sauvetage cette saison.



Rockies 3 Padres 1



Jeff Hoffman a muselé ses adversaires durant sept manches, Trevor Story a produit deux points et les Rockies du Colorado ont battu les Padres de San Diego 3-1.



Hoffman (3-0) a retiré neuf frappeurs sur des prises après avoir été rappelé des mineures pour prendre la place de Tyler Anderson, laissé de côté en raison d'une blessure au genou gauche. La recrue a alloué un point et trois coups sûrs aux Padres.



Les Rockies ont remporté trois des quatre matchs de la série entre les deux équipes.



Hunter Renfroe a frappé son 11e circuit en cinquième, une frappe de 419 pieds qui a abouti dans la partie supérieure des gradins du champ gauche et qui a permis aux Padres de marquer leur seul point de la rencontre.



Jarred Cosart (0-2) n'a pas réussi à remporter son premier match depuis le 17 septembre 2015, alors qu'il portait les couleurs des Marlins de Miami.



Cardinals 6 Cubs 7



Ian Happ a cogné deux circuits, le frappeur substitut John Jay a donné les devants aux siens en frappant un simple en septième manche et les Cubs de Chicago ont eu le dessus 7-6 face aux Cardinals de St. Louis.



Les Cubs ont ainsi balayé la série entre les deux équipes.



Happ a permis aux Cubs de prendre les devants 6-4 lorsqu'il a claqué un circuit en solo en troisième et un canon de trois points en quatrième aux dépens de Michael Wacha.



Jay, substitut au releveur Pedro Strop (2-2), a brisé l'égalité (6-6) en frappant un simple face à Matt Bowman (1-2) en septième. Anthony Rizzo a frappé trois coups sûrs et a marqué le premier point. Les Cubs(28-27) ont de nouveau passé la barre des .500 en remportant une 10e victoire en 12 matchs à domicile. Ils ont balayé leur série face aux Cardinals au Wrigley Field pour la première fois depuis 2006, et ce après avoir essuyé six revers lors de leur périple sur la route.



Stephen Piscotty a cogné un circuit de trois points en quatrième. Les Cardinals ont égalé la marque en inscrivant deux points en sixième, alors que le lanceur Hector Rondon était au monticule.