Les Québécois à surveiller à la Classique mondiale de baseball

(98,5 Sports) - Même si le meilleur joueur de baseball québécois sur la planète en ce moment est Russell Martin, et qu'il ne sera pas de la Classique mondiale de baseball, la Belle Province compte tout de même quatre représentants dans le tournoi.

L’absence de joueurs comme Martin, Joey Votto et Michael Saunders n’aidera pas les chances du Canada. Mais d’autres joueurs tenteront de se mettre en évidence dans le but de faire écarquiller des yeux.

Voici donc une analyse de ces joueurs, décorée de l’analyse de notre expert Alex Agostino pour chacun d’entre eux.

Éric Gagné

Éric Gagné arrive bien sûr en tête de liste chez les Québécois, lui qui tente de convaincre une équipe du baseball majeur de lui donner une autre chance. À 41 ans, les chances sont minces, mais avec une balle rapide à 93 milles à l’heure, rien n’est impossible pour l’ancien récipiendaire du trophée Cy Young.

Mardi, dans un match préparatoire face aux Blue Jays, Gagné a lancé une manche, accordant un coup sûr et un but sur balles. Certains réseaux présents indiquaient que six dépisteurs professionnels étaient là pour le voir à l’œuvre.

Gagné s’était dit très satisfait de sa sortie, pendant que le gérant Ernie Whitt s’était dit vraiment impressionné par son releveur.

«La plateforme est parfaite, explique Agostino. Il doit bien faire dans les quelques matchs qu’il aura. Il doit prouver qu’il peut lancer sur des jours consécutifs. Je suis persuadé qu’il va bien faire. Ce défi lui permettra de montrer qu’il peut être compétitif à ce niveau. Je sais qu’il serait même prêt à accepter un poste au niveau AAA s’il le fallait.»

Jonathan Malo

Le joueur d’avant-champ des Capitales de Québec s’est taillé un poste au sein d’équipe Canada. À 33 ans, ses chances de convaincre un club du baseball majeur sont plus que minces, à moins d’avoir un tournoi du tonnerre.

Malgré ceci, ce sera une excellente façon pour lui de dire au revoir au baseball compétitif.

Mardi contre les Blue Jays, Malo a joué au poste d’inter et frappait neuvième pour le Canada. Il a réalisé un match de deux coups sûrs, en plus de produire deux points et d’en marquer un autre.

«C’est la cerise sur le sundae pour Jonathan. Il a déjà dit qu’il prendra sa retraite après ceci. Quelle belle carrière il a connue, même sans jamais avoir joué dans les majeurs. Il est passé près. Pour lui de quitter sur cette plateforme, c’est sensationnel. Et s’il connaissait un bon tournoi… qui sait?»

Jesen Therrien

Le lanceur de l’organisation des Phillies Jesen Therrien aura une chance en or d’affronter plusieurs des meilleurs joueurs du baseball majeur en jouant dans la Classique.

Évoluant au niveau AA l’an dernier, Therrien pourrait bien faire le saut au niveau AAA cette saison s’il connaissait un bon tournoi. Il ne serait même pas impossible qu’il obtienne un rappel des Phillies cette saison s’il connaissait une bonne année.

En match préparatoire face aux Yankees mercredi, Therrien a donné trois coups sûrs en 2/3 de manche, accordant trois points (un seul mérité).

«C’est une surprise de le voir là. Il doit profiter de l’environnement « baseball majeur » pour prendre de l’expérience. Il doit revenir au camp des Phillies avec une expérience acquise. Le plus important, c’est d’apprendre. Il en sortira grandi. »

Chris Leroux

Chris Leroux est présentement joueur autonome. En 2016 il a passé la saison dans l’organisation des Blue Jays au niveau AAA, mais a été libéré à la fin de celle-ci.À 32 ans, il est déjà passé par six organisations des majeurs, foulant les terrains des Marlins, Pirates et Yankees.

Mercredi face aux Yankees, il a lancé 1 1/3 manche, donnant deux coups sûrs et enregistrant un retrait sur des prises.

«Chris peut déjà dire qu’il a eu une belle carrière. S’il veut l’étirer, il doit prouver qu’il peut être compétitif au niveau AAA et espérer être rappelé s’il y a des blessés. C’est un Canadien loyal à son pays. La vélocité de ses tirs fera foi de tout. Il doit montrer qu’il n’est pas rendu au point d’aller jouer dans le baseball indépendant. »

Le Canada débutera officiellement son tournoi jeudi à 18h contre la République dominicaine.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)