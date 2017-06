Les Twins font de Royce Lewis le premier choix

SECAUCUS, New Jersey - Le joueur d'arrêt-court Royce Lewis a été choisi par les Twins du Minnesota au premier rang du repêchage des Ligues majeures de baseball, lundi soir.

La séance de repêchage s'est déroulée dans les studios du réseau 'MLB Network', et les Twins disposaient du premier choix pour la troisième fois — et la première depuis qu'ils ont sélectionné le receveur Joe Mauer, d'une école secondaire du Minnesota, en 2001.

Lewis, qui mesure six pieds, un pouce et pèse 185 livres, frappe pour une moyenne de ,377 avec quatre circuits et 25 buts volés avec l'école secondaire 'JSerra Catholic' en Californie. Il s'est établi comme principal espoir de la cuvée 2017 en raison de sa vitesse et de son excellent coup de bâton. Il a joué à l'arrêt-court et au champ extérieur dans les rangs secondaires, mais les Twins l'ont étiqueté comme joueur d'arrêt-court lorsque le commissaire Rob Manfred a fait l'annonce de sa sélection au podium.



Lewis s'est distingué au sein de l'équipe nationale américaine U18 qui a décroché la médaille d'or l'an dernier aux Championnats panaméricains. Il a aussi été élu athlète senior de l'année dans la catégorie baseball par la 'National High School Coaches Association'.