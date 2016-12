Les Yankees rendront hommage à Derek Jeter

NEW YORK - Le chandail no 2 de Derek Jeter va être retiré, le dernier à chiffre unique chez les Yankees de New York

Les Yankees ont déclaré que le no 2 sera retiré lors d'une cérémonie le 14 mai avant le match de la Fête des mères contre les Astros de Houston. Une plaque en l'honneur de Jeter sera également dévoilée à cette occasion.



Le dossard de Jeter est le 21e que l'équipe retire. Il a remporté cinq fois la Série mondiale et il a été choisi 14 fois au sein de l'équipe d'étoiles pendant sa carrière qui a pris fin en 2014. Il vient au sixième rang en carrière avec un total de 3465 coups sûrs.