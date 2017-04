Martin produit le point gagnant dans une victoire de 3-1 des Jays face aux Rays

TORONTO — Russell Martin a produit le point qui a fait la différence à l'aide d'un simple en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 3-1, dimanche, après avoir perdu les services du lanceur Aaron Sanchez en raison d'une blessure à un doigt en première manche. Jose Bautista a amorcé la poussée victorieuse en cognant son 1000e coup sûr dans l'uniforme des Jays — un double d'un point contre le releveur Alex Colome (1-1).



≪Je prendrai le temps de célébrer mes exploits quand ma carrière sera terminée, a déclaré Bautista. J'espère continuer à en frapper, mais ça démontre à quel point ça fait longtemps que je suis ici et le succès que j'ai eu avec l'équipe.



≪C'est plus agréable de franchir un plateau en contribuant à une victoire.≫



Martin a enchaîné avec un coup sûr dans la droite et le frappeur suppléant Ezequiel Carrera a ajouté un point d'assurance avec un simple d'un point. Les Blue Jays (8-17) ont ainsi gagné deux matchs d'affilée et une série pour une première fois cette saison.



Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième et a enregistré un troisième sauvetage en 2017. La victoire est allée au dossier de J.P. Howell (1-1).



Les Blue Jays avaient retiré le nom de Sanchez de la liste des blessés avant la rencontre, mais il a quitté après la première manche en raison d'un ongle cassé au majeur de la main droite. Il a effectué seulement 13 lancers, accordant un but sur balles avant de réussir un retrait sur des prises et de provoquer un double jeu.



Âgé de 24 ans, Sanchez s'était retrouvé sur la touche il y a deux semaines en raison d'une ampoule au même doigt. Il avait été opéré pour retirer une partie de l'ongle du doigt.



≪Il y avait beaucoup de pression sous l'ongle, a expliqué Sanchez. C'est comme si quelqu'un vous arrachait l'ongle. Ça fait mal et nous allons devoir tenter de trouver une solution.≫



Le releveur Ryan Tepera a oeuvré pendant trois manches et un tiers et a réussi cinq retraits sur des prises.



≪J'avais une approche différente à mon arrivée dans le match parce que je savais que j'allais devoir lancer pendant plusieurs manches, a mentionné Tepera. Je me suis rappelé de ne pas trop pousser et j'ai trouvé mon rythme de croisière.≫



David Robertson a produit le premier point du match en début de huitième manche, permettant à Logan Morrison de croiser le marbre sur un amorti.



Les Blue Jays ont toutefois répliqué lors de la demi-manche suivante.