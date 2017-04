Match d'ouverture local: les Brewers ajoutent aux misères des Blue Jays

TORONTO - Keon Broxton et Domingo Santana ont frappé des circuits et les Brewers de Milwaukee ont battu les Blue Jays 4-3 alors que ces derniers amorçaient la portion torontoise de leur calendrier, mardi.

Les Blue Jays ont vu leur fiche glisser à 1-6, le pire début de saison de leur histoire. Ils ont été vaincus à leurs six derniers matches inauguraux à Toronto.



Troy Tulowitzki a fourni deux doubles d'un point et un ballon sacrifice.



Les cinq coups sûrs des Jays sont venus de lui et de Kendrys Morales, devant une foule de 48 456 personnes au Rogers Centre.



Morales a frappé trois simples.



Quant au receveur Russell Martin, il reste en quête d'un premier coup sûr cette saison, en 18 présences au bâton. Il a connu un match de 0 en 4, incluant trois retraits au bâton.



J.A. Happ (0-2) a permis quatre points et neuf coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il a retiré huit frappeurs au bâton, sans allouer de but sur balles.



Wily Peralta (2-0) a espacé trois points et cinq coups sûrs en six manches, retirant sept frappeurs sur des prises.



Manny Pina a récolté trois coups sûrs. Il a aussi épinglé Kevin Pillar en tentative de vol au deuxième coussin, en sixième manche.



Les hostilités vont reprendre mercredi soir, avec au monticule Chase Anderson et Marcus Stroman.