Matt Harvey aurait trop fêté le Cinco de Mayo

(98,5 Sports) - On en sait maintenant un peu plus sur les raisons qui ont poussé les Mets de New York à imposer une suspension de trois rencontres au lanceur Matt Harvey.

En annonçant la sanction, dimanche, l'organisation avait simplement déclaré que l'athlète de 28 ans avait enfreint les règles de l'équipe.

Or, mardi, le New York Post avance que l'artilleur a fêté le Cinco de Mayo jusqu'au petit matin dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Il aurait tellement fêté fort qu'il ne se serait pas présenté au travail samedi.

Au moment d'arriver au Citi Field le dimanche, Harvey a été renvoyé chez lui et s'est vu imposer une suspension de trois parties.

Le gérant des Mets, Terry Collins, a indiqué que le lanceur devra s'excuser avant de réintégrer la formation.

Invité au Match des étoiles en 2013, Harvey a connu une saison de misère l'an dernier avec une fiche de 4-10.

En six départs cette saison, il affiche une atroce moyenne de points mérités de 5,74.

Avec un dossier de 15-16 depuis le début de la saison, les Mets occupent le deuxième rang dans la section Est de la Nationale.