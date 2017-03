«Montréal est en bien meilleure santé économique pour accueillir les Expos»

(98,5 Sports) - Il semble que le groupe d'investisseurs qui veut ramener le Baseball majeur à Montréal est prêt à encadrer une équipe dans la métropole québécoise. En entrevue avec notre animateur Mario Langlois, l'homme d'affaires, banquier et ancien président du conseil d'administration des Expos, Jacques Ménard, explique que la métropole québécoise est prête économiquement pour héberger une nouvelle fois les Expos.

Selon le journaliste de La Presse canadienne, Frédéric Daigle, ce groupe d’investisseurs montréalais serait maintenant en mesure de répondre aux conditions établies par la Ligue majeure de baseball (LMB). C’est du moins ce qu’une personne bien au fait du dossier a confié reporter.

Par ailleurs, Jacques Ménard croit que Montréal est en meilleure santé financière afin d’accueillir une telle équipe.

«Il y a un buzz dans l’esprit de l’ensemble des développeurs (économiques) d’ici. À la suite de la morosité vécue après la commission Charbonneau (elle a commencé en 2011), il s’est investi pas moins de 20 milliards de dollars en infrastructures stratégiques dans le Grand Montréal, qui sont essentiellement venus du [secteur] public, j’en conviens. Ils ont contribué à remettre la ville sur la mappe. Quelque 300 projets ont aussi émané de la société civile.»

En gros, Montréal et la province de Québec vont beaucoup mieux qu’il une dizaine d’années, selon M. Ménard. Qui plus est, Montréal deviendra, toujours selon M. Ménard, une métropole incontournable pour d’autres marchés étrangers.

Cela dit, Jacques Ménard n’est pas impliqué dans ce groupe d’investisseurs qui tentent de convaincre le commissaire des Ligues majeures, Rob Manfred. «Je ne suis pas impliqué [...]. J’ai déjà donné. Vous savez, il y a une grosse différence entre l’époque durant laquelle on a acheté les Expos pour 108 millions de dollars canadiens (environ 78 millions en $ américains, au printemps 2017) et aujourd’hui. Je pense que c’est préférable que ce soit une équipe qui soit relocalisée ici avec un propriétaire qui appellerait à ce qu’il y ait une large participation des forces vives et de la société civile montréalaises.»

«Je pense qu’une grande société de communication, un média, doit s’intéresser à un tel dossier. A renchéri l’ancien président du conseil d’administration des Expos. Un peu comme Rogers à Toronto. C’est le seul partenaire stratégique qui pourrait mettre un demi-milliard $, en espérant pouvoir aller chercher les autres 500 millions $ (plus ou moins) nécessaires.»

En dépit de «l’expérience embarrassante et bien regrettable qu’on a vécue à Montréal» en ce qui concerne le départ de la franchise des Expos en 2004 (à Washington), Jacques Ménard est d’avis qu’un propriétaire actuel d’une formation des Ligues majeures de baseball pourrait vouloir s’installer à Montréal.

Rappelons que les Expos ont disputé 36 saisons à Montréal dans la . Ils ont joué leur premier match le 14 avril 1969, au stade du parc Jarry, pour finir l’aventure au Stade olympique. Le 29 septembre 2004, «nos Amours» déménageaient à Washington.

Veuillez écouter l’intégralité de l’entrevue accordée par Jacques Ménard en cliquant sur l’extrait sonore ci-haut.