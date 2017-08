Pat Valaika cogne un circuit en 8e manche et les Rockies battent les Royals 3-2

KANSAS CITY, Mo. — Pat Valaika a cogné un circuit de deux points après deux retraits en huitième manche, Greg Holland a enregistré un 36e sauvetage et les Rockies du Colorado ont vaincu les Royals de Kansas City 3-2, jeudi. Valaika a mis fin à une séquence de 0-en-12 en expédiant un tir de Mike Minor (5-6) par-dessus la clôture au champ gauche. Gerardo Parra, qui avait frappé un simple, a aussi croisé le marbre.



Holland a été parfait en neuvième. Il avait accordé un circuit victorieux de trois points à Eric Hosmer en neuvième manche mercredi et présentait un dossier de 0-4 avec trois sabotages à ses six sorties précédentes.



La victoire est allée à la fiche d'Adam Ottavino (2-3), qui a été parfait en fin de septième.



Les Rockies ont mis fin à une série de quatre défaites en signant seulement une cinquième victoire en 17 matchs.



Yankees 6 Tigers 10



Miguel Cabrera des Tigers et Austin Romine des Yankees ont lutté au sol près du marbre lors du premier de trois incidents où les bancs se sont vidés, dans un gain de 10-6 de Detroit contre New York.



Cinq joueurs ont été expulsés, tout comme les deux gérants et l'instructeur sur le banc des Yankees.



Justin Upton et James McCann ont frappé des circuits pour les Tigers, tout comme Gary Sanchez pour les Yankees, mais c'est le grabuge qui a volé la vedette.



Au nombre des joueurs chassés ont figuré les lanceurs Alex Wilson (2-4), des Tigers, ainsi que Dellin Betances (3-5), des Yankees.



Shane Greene a obtenu cinq retraits, inscrivant un quatrième sauvetage.



Red Sox 6 Indians 13



Chris Sale a permis sept points en trois manches et la recrue Yandy Diaz a fourni quatre coups sûrs dans une victoire écrasante des Indians de Cleveland face aux Red Sox de Boston, 13-6.



Sale (14-6) a donné sept coups sûrs et trois buts sur balles.



Diaz est passé à un circuit du carrousel, tandis que Giovanny Urshela a établi un sommet personnel avec quatre points produits.



Jay Bruce et Francisco Lindor ont frappé des circuits pour les Indians, qui ont obtenu 18 coups sûrs.



Trevor Bauer (13-8) a espacé quatre points en cinq manches et un tiers, remportant un sixième verdict d'affilée.



Mitch Moreland a claqué deux coups de canon dans une cause perdante.



Twins 1 White Sox 5



Yolmer Sanchez a frappé un circuit en solo et les White Sox de Chicago ont vaincu les Twins du Minnesota, 5-1.



Derek Holland (7-13) n'a donné qu'un point et trois coups sûrs en six manches, méritant seulement sa deuxième victoire en deux mois.



Les Sox avaient perdu six fois en huit matches avant de recevoir le Minnesota pour cinq matches. Les Twins avaient une belle occasion d'accumuler des gains, pour mieux se placer dans la course aux séries, mais les White Sox ont signé trois victoires.



Jose Berrios (11-6) et le premier but Mitch Garver ont commis des bourdes, tandis que Holland et trois releveurs ont muselé les Twins à part un circuit de Byron Buxton, essentiellement.



Nationals 5 Astros 4 (11 manches)



Anthony Rendon a frappé deux doubles puis il a brisé l'égalité avec un ballon sacrifice en 11e, menant les Nationals de Washington vers un gain de 5-4 face aux Astros de Houston.



Wilmer Difo a croisé le marbre pour faire 4-3 sur le ballon sacrifice, puis Matt Wieters a ajouté un simple d'un point.



J.D. Davis a claqué un circuit en solo en fin de 11e, mais les Astros n'allaient pas s'approcher davantage.



La défaite est allée à Tyler Clippard (2-7).



Matt Albers (7-2) a lancé en 10e et Sammy Solis a récolté le sauvetage.