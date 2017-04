Plus de 95 000 spectateurs pour les Blue Jays

Montréal - Même si les Pirates n'est pas l'équipe la plus populaire auprès des partisans québécois, le groupe evenko s'est réjoui que 95 382 personnes se rendent au Stade olympique au cours du week-end.

Jacques Aubé, le directeur général de l'entreprise, ne craint pas que ce chiffre chute dramatiquement si ces rencontres doivent être disputées en début de semaine l'an prochain.



Le baseball majeur devancera de quelques jours le début de ses activités en 2018, ce qui signifie que les deux dernières rencontres préparatoires des Jays ne pourront plus être disputées les week-ends, comme c'était le cas.



« Je ne pense pas que ça représente une embûche pour nous, a affirmé Aubé. La foule, peut-être, va être différente: ce sera peut-être davantage corporatif que des familles. Mais je ne vois pas pourquoi l'engouement changerait: 95 000 personnes encore. On va atteindre de bons chiffres même si c'est lundi ou mardi. On présente des shows tous les jours de la semaine, je ne crains pas ça. Je ne vois pas la difficulté à ce niveau-là. »



Il s'attend d'ailleurs à revoir les Blue Jays l'an prochain: Aubé a indiqué que les discussions auront lieu sous peu.



« Chaque année, les matchs préparatoires pour l'année suivante se règlent tout de suite après ceux qui viennent de se terminer. Je devrais être à Toronto la semaine prochaine ou la semaine suivante pour voir avec quelle équipe on va commencer à discuter. »



Quant à la possibilité de voir des matchs de saison régulière, Aubé prévient qu'il ne faut pas trop espérer.



« J'aimerais bien ça, mais ce n'est pas moi qui décide, pas plus que les Blue Jays. Ça dépend vraiment de la ligue. Moi, je négocie avec les Blue Jays et l'entente que nous avons avec eux, c'est de jouer des matchs pour les faire connaître dans la province de Québec. Si le baseball majeur décide de faire des matchs de saison régulière, on va être là, c'est sûr. Mais nous n'avons pas de discussion avec d'autres clubs pour l'instant. »