Quatre points en huitième manche pour les Blue Jays

ANAHEIM, Californie - Les Blue Jays de Toronto ont marqué quatre points en huitième manche pour remporter un gain de 6-2 face aux Angels de Los Angeles, dimanche.

Après avoir affiché un dossier de 2-11, les Jays ont prévalu trois fois à leurs cinq derniers matches.



Devon Travis a fait tourner le vent avec un circuit de deux points contre Deolis Guerra (0-1), en huitième. Les Blue Jays prenaient alors l'avance 2-1.



Kevin Pillar et Ryan Goins ont aussi frappé la longue balle pour les visiteurs.



Marcus Stroman (2-2) a lancé pendant tout le match, accordant deux points et sept coups sûrs. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et a permis un but sur balles.



La série va se conclure lundi avec au monticule Francisco Liriano et Jesse Chavez, au départ.